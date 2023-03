“Son reptilianas”: Tiktokers enseñan ‘como comer pan’ y solo reciben burlas

“Son reptilianas”: Tiktokers enseñan ‘como comer’ pan o helado y solo reciben burlas.

Generalmente cada cierta cantidad de semanas suele surgir una tendencia completamente absurda en TikTok, y la del momento puede considerarse como la tapa de la situación por toda la controversia y los malos tratos que recibió al ser viralizada.

Varios creadores de contenido, en especial una cuenta llamada @es_glamour, están haciendo videos donde pretender ‘enseñar’ cosas tan simples y básicas como comerse un pan, beber agua de un vaso, o comerse un helado. Claramente la idea de hacer videos sin sentido como estos es viralizarse y conseguir alcance; cosa que han podido lograr perfectamente.

Los videos que más han ganado tracción son justamente el de dos Tiktokers que ‘enseñan’ como comer helado y pan, por ende, han sido las más criticadas de las redes sociales, donde no las bajan de ser unas ‘payasas’.

Me caían bien las señoras que enseñan a comer helado pero como representante e influencer del pan ESTO ME PARECE INACEPTABLE . pic.twitter.com/Qh0xWB0pVR — Camilo Andrés García (@hyperconectado) March 30, 2023

Personas que me caen como un culo en menos de 20 segundos. pic.twitter.com/Kjqc8iQTYp — Tatiana (@Tabeeme91) March 29, 2023

Tiktokers enseñan ‘como comer pan’ y solo reciben burlas

Si lo que estas creadoras de contenido buscaban era que hablaran de ellas en redes, lo lograron, pero no de una manera positiva, pues a muchos les pareció ‘ridículo’ y hasta ‘detestable’ ese tipo de videos. Estos han sido algunos de los comentarios al respecto:

“Mka el helado en cono se come TODO. Ganas de contaminar el planeta usando una cucharada de plástico cuando es totalmente innecesaria.”, “Me vale ese cuento de cómo debe comerse el helado. Dizque con una cuchara, para seguir haciendo contaminación, no joda!!! Me lo sigo comiendo así, como yo sé, dejen la pendejada!!!”, “Ahora lamer un helado es malo. Pero lamerme el orto a unos cuantos españoles racistas y anti-migrantes-sudamericanos, en tu propio país!, si es aceptable” o “Pffff seguiré lamiendo mi helado, faltaba más. Además, esa minúscula cuchara parece la de la Nucita, no agarra nada!”, han sido tan solo algunos de los comentarios que estos videos han dado.