Tiktokers “gomelos” se hacen virales por espantosas opiniones clasistas y racistas

Muchas veces las ganas de generar polemica y buyscar atencion en redes son el comun demoninador de muchos usuarios de la internet, y no les importa el calibre de lo que pueden legar a decir con tal de conseguir esa atención deseada.

Este es el caso de Cristian Romero, un usuario de TikTok, que decidió subir un video mientras manejaba un vehículo (tras del hecho, atentando contra su propia seguridad y la de sus acompañantes al realizar estas acciones bajo el mando de un volante) donde expresaba junto a quienes viajaban con el, sus ‘opiniones impopulares’.

Una ‘opinión impopular’ hace referencia a opiniones que usualmente no son compartidas por todo un sector grande, sino mas bien por unos pocos. Bajo esta excusa, los jóvenes lanzaron todo tipo de comentarios clasistas, racistas y discriminatorios solo con el afán de conseguir algunos likes, o ver si lograban la viralidad que buscaban.

Gracias a una publicación de un usuario de Twitter, dichos comentarios empezaron a hacerse virales, pero claramente no con la reacción que al parecer ellos esperaban. Este es el comentario que inició la revuelta en contra de quienes dijeron esas desagradables palabras: “No son opiniones, es puro clasismo” decía el mensaje que acompañaba el video de estas personas.

No son opiniones, es puro clasismo pic.twitter.com/aZjj8W1vEr — Sebs🐰🇨🇴 (@KlangDenMat) April 24, 2022

Este video refleja la falta de empatía que existe en Colombia

Los comentarios en contra de quienes grabaron y subieron este espantoso video no se hicieron esperar, ya que se evidenció una fuerte molestia por quienes vieron este contenido, y empezaron a atacarlos con criticas bastante contundentes.

“Las expresiones de odio como la homofobia, incentivo al maltrato animal y discriminación por clase, no son opiniones, deben tener una sanción social y deben ser rechazadas por todos los sectores sociales”, “Un comentario de la vieja juzgando de los cuerpos de los hombres seguido de... un comentario del man juzgando del cuerpo de las mujeres, este video es demasiado odiable.”, o también “Tenaz que ese sea el pensar de la mayoría de los bogotanos de clase alta (porque he tenido la oportunidad de hablar con varios y la mayoría piensa así) y yo siendo de Bogotá me siento mal por eso.”, se leían en las replicas a estas palabras.

No está demás aclarar que cualquier ‘opinión’ que atente contra la dignidad, la apariencia, o el estatus de un individuo debería ser totalmente rechazada, y más cuando solo es con el fin de lograr atención mediática. Una opinión deja de serlo cuando se trasgrede a terceros.