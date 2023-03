Johan Bello, famoso amigo tarotista de ‘La Liendra’ es denunciado por abusar de varias ex novias.

El controvertido tarotista fue acusado por su ex novia Valentina Quintero por agresión física.

Ella denunció todo en su perfil de Instagram. Y contó toda su historia de abuso y maltrato psicológico.

“Soy Valentina, una víctima más de Johan Bello con quien tuve una relación que empezó y terminó siendo un desastre, duró apenas 2 meses, lleno de regalos, groserías, regalos, de nuevo maltrat0, de nuevo un regalo”, narró.

“Lastimosamente tuvo que haber una agr3s1ón física para recapacitar y asimilar la realidad en la que me encontraba, su manipulación empezaba desde la tergiversación haciéndome sentir culpable”, detalló.

Ella puso un video donde apareció con una herida en su boca. Y dijo que denunciaba todo para que otras mujeres no pasaran por ello. Y de hecho, en el portal RECHISMES, hay más mujers que denuncian.

Más evidencias contra él

También mostró capturas de pantalla de conversaciones donde él le decía que era una callejera y la celaba.

“Vi que tú me agr3días y ya sabes como funciono yo. Había dejado hasta la grosería y tú me agredes y te impones (…) Se te ven los senos muy marcados (…) Te amé, te amo y te quiero porque es muy intenso lo que siento. Pero la cosa a veces se desvía por obsesión”, dice él.

También dijo que él le pegó por borrar una conversación.

“Por ver que borré una conversación, me pegó (…) En ese momento que me pega yo empiezo a llamar a mi amiga, empiezo a gritar el nombre de ella para que entré, y él empieza a decir ‘estábamos discutiendo, voltié para allá, tiré el celular y le cayó en la cara’ y empieza a manipularme decirme ‘te cayó en la cara’”, contó. “Fue muy duro ese momento, me cogió del cuello y me pegó. Después se paró de la cama y me tiró el celular con muchísima rabia”.

“Él necesita atención médica urgente, tiene problemas mentales y no dimensiona lo que hace, busca la forma de convencerse a él mismo de que las cosas que hace están bien, y que todo el mundo está mal, la manipulación es su fuerte, tiene un poder de convencimiento absurdo, se aprovecha de sus seguidores y acomoda las situaciones a su conveniencia. Ni una más”, expresó.