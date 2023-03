Piqué tiene un hermano que nadie conoce y es tan “gris” como él. Esto dejó a más de uno atónito, pues la mayoría creía que el deportista era hijo único.

Pero tras varios encuentro virtuales que el ex de Shakira ha protagonizado con su proyecto de la Kings League, éste no dudó en incluirlo en unos de sus debates deportivos y es así cómo se conoce a este chico que tiene 31 años, está casado, pero no ha sido muy tomado en cuenta ni por su “famoso” hermano ni por el resto de sus familiares. El joven tiene por nombre Marc y a pesar de que no ha sido “muy representativo” para sus seres queridos, más de uno ha querido indagar sobre él.

Y aunque sus redes sociales las maneja de forma privada, se han filtrado algunas imágenes incluso de su infancia, cuando compartía gratos momentos con el exjugador del Barcelona quien hasta la fecha no lo ha involucrado en su vida personal ni profesional.

Piqué tiene un hermano que nadie conoce y es tan “gris” como él

Y aunque Piqué tiene un hermano que nadie conoce y es tan “gris” como él, éste sí se ha sabido desenvolver en el ámbito profesional, pues estudió Administración y Dirección de Empresas en el Instituto Químico de Sarriá y desde que se graduó no ha parado de trabajar, muy bajo perfil, en Kosmos y otras destacadas empresas de Barcelona, es decir, que también conocía a Clara Chía mucho antes de que su hermano la convirtiera en su novia.

Piqué tiene un hermano que nadie conoce: es tan “gris” como él Foto: Twitter @3gerardpique

El portal Divinity reveló además que cuando apenas estallaba la noticia de la separación del español con Shakira, él se estaba casando con su actual esposa, por lo que tiene razones de sobra para siempre estar en segundo plano, pues lo que menos disfruta es ser perseguido por los paparazzis y demás curiosos.

Ja hem votat en un dia històric i transcendental!



VÍDEO -> http://t.co/afdwsyIVz5 pic.twitter.com/BkyFWfUL2M — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 27, 2015

Sin embargo, ahora que lo nombró e incluyó en su actual proyecto, no se descarta que esté más presente en algunos medios que quieran conocer más de él y por qué ha sido tan ignorado por su hermano y demás familiares.