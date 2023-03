‘El mundo casi se acaba’ y en Caracol Noticias no informan nada: la gente los insulta

‘El mundo casi se acaba’ y en Caracol Noticias no informan nada, por eso los internautas se descargan en contra de su falta de ética e inmediatez.

Y es que luego del temblor que “sacudió y despertó” a toda Colombia, los fieles televidentes de Noticias Caracol se percataron que la programación continuaba normal, como si nada estuviera sucediendo e incluso se nota la ausencia de los pases de “Última hora” en los que se informaba a tiempo sobre todo el acontecer inmediato, sobre todo cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales con los que la mayoría quiere conocer las características y consecuencias de ello.

Yo dizque “voy a poner Caracol a ver si dicen algo sobre el temblor en las noticias”.



Caracol a esta hora: pic.twitter.com/J4wqfe60Ff — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) March 10, 2023

Incluso, hubo quienes señalaron en las redes sociales que pese a que los espacios informativos suelen ser muy extensos, no se está presentando lo más actual y se está ignorando la prontitud del acontecer diario colombiano que es de interés y utilidad para los ciudadanos, en su lugar solo hay extensos programas de comedia, caricaturas o demás realitys.

“El mundo casi se acaba y en Caracol Noticias no informan nada” es una de las más fuertes críticas que se ha recibido en este canal, pues a pesar de que han ocurrido episodios de impactante relevancia, no se está haciendo el respectivo tratamiento noticioso que en otros años sí solía hacerse.

Noticieros de televisión solo sirven para dividir el país con noticias de política tendenciosa, y chismes de farándula, la prueba: acaba de ocurrir un temblor y están en "también caeras" en @CaracolTV pic.twitter.com/I8metLnUqW — José Luis (@jolupire64) March 10, 2023

“Es horrible el servicio informativo colombiano, los noticieros duran 3 horas pero no hay última hora ni nada”, “Más fácil dicen algo serio en TikTok”, “Aquí estoy viendo también caerás porque no me voy a poder dormir”, “Esa gente que aún ve canal Caracol ¿todo bien en sus casas? ¿Algún trauma de la infancia?”, “Que mal estamos para un evento de catástrofe y sin medios que informen”, “Habrán puesto ‘También caerás’ para pasar el susto será”, sentenciaron los internautas en las redes sociales.