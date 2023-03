Critican atuendo de Jessi Uribe y piden que deje de robarle la ropa a Paola Jara, pues al parecer está copiando algunos de los atuendos sexys de su amada.

Todo ello surgió luego de que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ publicara en sus redes un look en cuero negro, muy similar a los que ha utilizado en varias oportunidades su esposa. De ahí que más de un hater se dio a la tarea de cuestionarlo y sobre todo indicarle, sin temor a nada, que deje de estarle robando las prendas a la cantante, pues cada vez más se parece a ella en cuanto a sus gustos.

No en vano, él también se ha dedicado a usar múltiples zarcillos o argollas en sus orejas tal y cómo ya tiene acostumbrada a su fanaticada esta mujer que ha tratado de marcar tendencia con ello y solo ha logrado múltiples críticas porque no ha dejado ninguna zona libre en esa zona tan delicada de su cuerpo.

Es por eso que en las redes critican el atuendo de Jessi Uribe y piden que deje de robarle la ropa a Paola Jara, pues es muy evidente que está dejándose llevar por los consejos o asesoramiento de su esposa o del personal que trabaja con ella para mostrar una imagen que lo aleja por completo del “macho ranchero” que él ha mostrado desde inicios de su carrera.

“Se puso la ropa de la mujer”, “Pero los aretes muchos no se ven bien en un hombre”, “, “Esa ropa parece de Paola, pero usted se puede vestir como se le antoje, trate de mejorar un poco”, “Esa pose no le favorece”, “Uyy no, se parece cada vez más a la mujer esa que tiene”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la publicación en la que una vez más busca verse sexy, pero es duramente criticado por quienes no están a favor de su look.