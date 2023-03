Así está ahora la bellísima hija de Paola Turbay, recordada por comercial de ‘Savital’

Sofía Estrada es la bellísima hija de Paola Turbay que protagonizó con ella el comercial de ‘Savital’ desde 2005. Actualmente tiene 27 años.

El primer comercial lo protagonizó con su madre y durante 15 años siguieron haciendo las publicidades. Luego fueron sustituidas por Taliana Vargas.

Sofía ya tenía carisma y esto le valió que desarrollara su carrera por ahí. Es actriz y creadora de contenido. Tiene 167 mil seguidores en Instagram y también es DJ.

Estrada le contó a la revista Cromos, en una entrevista, cómo fue su experiencia.

“La verdad ha sido una aventura hermosa, llena de gente muy bonita, una travesía muy dura también porque la industria de la música no es una industria fácil”, dijo esa vez.

Quiere hacerse un nombre por sí sola

Ella es influencer y va labrándose poco a poco su propio camino. De hecho, ha tomado la confianza para seguir confiando en sus talentos. Así se expresó, por ejemplo, sobre su camino en la música.

“Dude. Si les pudiera explicaaar lo grateful que estoy por vivir estos momentos… ahhhhhhhhhhhh. Ser mujer en esta industria no es nada fácil pero estoy totalmente preparada para kick open todas esas puertas que están cerradas. I love what I do. I love what I am. I’m prepared to do what it takes to get where I want to be. Foticos de una noche increíble donde vencí mis miedos y me di cuenta que soy unaaaa chimbaaa de dj. Lo que me faltaba era creer en mi.Voy a dejar un tris de gratitud spam porque me parece necesario”, escribió en un post de Instagram.

Heredó toda la belleza de su madre y también su estilo efortless. Además ya ha trabajado con marcas como Calvin Klein, labrándose su camino como influencer. Poco a poco se verá mucho más de su talento, probablemente, en el medio de la televisión nacional.