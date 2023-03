“Maravillosa”, Paola Turbay la ‘rompió ' después de 10 años sus fans regresan a ver sus novelas

Paola Turbay la ‘rompió', pues después de 10 años de ausencia sus fans regresan a ver sus novelas, ya que consideran que es una de las actrices más auténticas y que sabe transmitir emociones a través de sus personajes.

‘Ana de nadie’ es el dramático que la tiene de vuelta en la pantalla chica y con el que desde el primer capítulo cautivó de nuevo a sus fieles seguidores quienes reiteraron su interés sobre el volver a ver una novela en la televisión y dejar a un lado Netflix, pues consideran que ella tiene la capacidad de saber captar a la audiencia con su impecable actuación, esa que tanto se extrañaba, según señalaron los internautas.

Por eso, las redes se colmaron de elogios y demás reacciones positivas para esta mujer que con el paso de los años ha demostrado que está mejor que nunca y siempre dispuesta a impactar con su dramatismo y esencia que no ha perdido tras la larga ausencia en el ámbito artístico.

Y es que con el estreno en RCN de ‘Ana de nadie’, Paola Turbay la ‘rompió’, después de 10 años de ausencia sus fans regresan a ver sus novelas, sobre todo cuando se narran aspectos tan cotidianos como la infidelidad, vista o vivida desde el punto de vista de una mujer de 50 años. Con ello, se espera que sea todo un hit y que los televidentes vuelvan al formato que en épocas anteriores lideró y traspasó fronteras.

“Plan de verla completica, además eres el amor platónico de mi esposo! Felicitaciones”, “A esta mujer no se le puede criticar nada, apúntame para primera fila por favor”, “Divina, divina, divina, que gran actriz, casi me pongo a llorar desde el primer capítulo con su personaje”, “Hace días no me veía una novela … todos espectaculares …”, “No me gusta ver novelas, pero te admiro Paola Turbay y solo por verte actuar no me perderé esta historia”, expresaron emocionados sus fans en las redes.