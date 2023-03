Days Vásquez: ella es la ex esposa del hijo de Petro a quien señalan de cómplice de sus presuntas fechorías.

La barranquillera ha causado revuelo al revelarse como una tercera en discordia en el presunto narcoescándalo de Nicolás Petro. Justo cuando se muestra que él está con su ex amiga, la ex Protagonista de Novela Laura Ojeda.

El qué pasó de un Twingo a un Ferrari fue Nicolás Petro, Dios mío pero que mujer hermosa es Laura Ojeda 🥺😮😳 que tremendo cajón metió el ojo e’ checa ese, con razón la preñó de unaaaa 🤭 pic.twitter.com/CmAgWMwYbs — Pelo e’ Burra (@WilliamTorres23) March 4, 2023

El presidente Petro ya ha mandado a investigarle, y Days, en medio del escándalo y el chisme, dijo que no era una mujer dolida y ha entregado un extenso dossier a la Revista Semana.

Incluso, han dicho en mentideros de Twitter que ella también fue infiel.

A propósito, ya le señalan a ella que se calló a propósito y que sólo denunció por despecho, así ella sostenga que es lo contrario, haciéndole cómplice.

Pero... más allá de eso, ¿quién es ella y qué hace?

Esta es y a esto se dedica Days Vásquez, la ex de Nicolás Petro y supuesta cómplice de su exmarido, el que le expropió el corazón.

Ella fue a la posesión de hecho, con Laura. Y a finales del año pasado comenzaron los rumores de separación, pues él borró las fotos con Daysuris del Carmen Vásquez.

@estoescambio conoció que Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, asistió a la posesión presidencial de Gustavo Petro por invitación de Daysuris Vásquez, quien era su mejor amiga. De hecho, ambas se vistieron de rosado ese día (foto).

¡celos!

Foto: Cambio. pic.twitter.com/v8rznAlROt — Oswaldo Marchena M. (@marchenojob) March 4, 2023

Luego, él confirmó todo, pero tuvo que admitir que estaba en una relación con Laura Ojeda, quien está esperando un hijo suyo.

Así era Days antes de conocerse con el hijo de Petro

Ella creció en el barrio Santo Domingo y siempre ha estado con la política. Aparte de acompañar a su ex en la campaña a la Gobernación del Atlántico (él perdió, pero fue diputado del departamento) esetuvo con Pedro Name, primo de José David Name.

Con él tuvo un hijo. Su madrina es Elsa Noguera, actual gobernadora del Atlántico, porque su padre tiene cercanía con ella.

Y luego, según El Tiempo, luego de separarse de Nicolás Petro, estaría en la campaña de Álex Char, cn quien estaría actualmente.

Máximo Noriega de hecho, precandidato del Pacto Histórico, aseguró que este clan está detrás del escándalo contra el hijo del presidente.