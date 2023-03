A pesar de que es la reina del rating, Paola Turbay aseguró que nunca tuvo suerte en el amor, tanto que aseguró que pocas veces los hombres llegan a coquetear con ella.

Esta impactante revelación preocupó a más de una de sus fans quienes se cuestionaron que si ella que es una reconocida actriz y hermosa dama no tiene mucho “feeling” con los hombres qué quedaría para el resto de las chicas a quienes se les hace cada vez más imposible concretar una pareja o el amor. Sin embargo, durante la entrevista que le realizaron en ‘Buen día Colombia’, previo al estreno de ‘Ana de nadie’ , la también virreina universal confesó que en el tema del romance ha sido afortunada, pero no sabe ligar.

“A mí no me echan tanto los perros. No sé si es por la actitud que tengo o porque intimido. Hay quienes dicen que intimido... pero de entrada soy muy tranquila, no soy coquetona”, dijo la colombiana en este encuentro en el que dejó a más de uno sorprendido, pues ella es considerada una de las mujeres más bellas del mundo y que es una profesional en el arte de la actuación.

Y es que a pesar de que es la reina del rating, Paola Turbay aseguró que nunca tuvo suerte en el amor ni en los ‘filtreos’, pues nunca supo hacer de ‘Celestina’, ni mucho menos realizar salidas con sus amigas en las que podía salir alguna conquista, pues nunca se le dio bien jugar ese papel.

“Celestina jamás. Es más, he tenido que frenar amigas o amigos que tienen pareja y les digo que se vayan para la casa con la pareja diciéndoles ‘No me obliguen a abrir la boca’. No me gusta estar en esa clase de situaciones”, dijo la actriz que tiene a todos cautivados con su carisma, belleza y talento tras el inminente y muy exitoso regreso a los dramáticos.