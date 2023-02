Con la frase: “Aquí estamos, pelándonos las rodillas”, los españoles humillan una vez más a Shakira y Karol G, pero esta vez a través de una “grotesca” caricatura. Esto generó indignación entre sus fieles fans, pues aseguran que es una acción que además ofende a las mujeres colombianas en general.

Y es que a pesar de su creadora ya ha hecho varias imágenes inspiradas en los temas de la intérprete de ‘Monotonía’, ante el “boom” que ha generado el reciente sencillo ‘TQG’, ella no podía dejar pasar por alto esta tendencia para sumarse a la ola de reacciones en las que una vez es señalada como “dolida” o “cansona”, ya que está exponiendo su vida sentimental a través de cada trabajo musical.

Sin embargo, en esta oportunidad, se le suma la voz y presencia de otra colombiana, que fue engañada por un hombre que no valoró su amor e integridad, por eso, la caricaturista española no dudó en mostrar lo que sería su interpretación del nuevo trabajo con este dueto. En la imagen salen sus personajes emblemáticos vestidas tal cual como las artistas y replicando la imagen promocional en la que aparecen arrodilladas encima del barro.

“Aquí estamos, pelándonos las rodillas”: la caricatura con la que españoles humillan a Shakira y Karol G

La caricatura con la que los españoles humillan a Shakira y Karol G fue revelada por las llamadas Mamarazzis a través de su polémico Podcast en el que aseguran que esto representa una polémica más para estas artistas, sobre todo para la ex de Piqué quien se ha visto constantemente presionada por algunos medios que están en contra de la “campaña” de odio que se ha generado hacia el exfutbolista desde que se anunció su separación por infidelidad.

Incluso, llegó a molestar el mensaje que viene acompañado por la imagen: “Saki Villa y Tiquis G (”G” de rodillas, que lleva toda la mañana quejándote. También he intentado simular la escena en la que la ‘Shaki” sale con el traje azul, pero me han salido ‘michelinos’ en zonas que no tienen ni nombre, así que aquí estamos, pillándonos las rodillas”, con ello, a pesar de que se quiere mostrar parte del humor negro que se maneja en esta cuenta, resultó ser una ofensa sobre todo para quienes consideran que es una manera más que tienen los españoles de burlarse de las mujeres colombianas, ya que no es la primera vez que lo hace.

Y es que algunos internautas aseguraron que los españoles manejan la hipótesis de que la barranquillera siempre se “rebaja” con sus muy “malintencionadas” letras en las que además descalifica a quien es el padre de sus hijos y por eso no ven ejemplar ni admirable su trabajo musical. Y ahora que se une a la artista paisa, significa algo más ofensivo y por eso hay múltiples imágenes y acciones en su contra que generan mucho malestar entre el país vasco y la tierra cafetalera.