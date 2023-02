Cuidado, Bad Bunny: esta es la larga lista de ex parejas a los que las Kardashian ‘han arruinado’.

O eso es lo que dicen los internautas, luego de que los vieron “saliendo” en redes sociales. Y ya la gente se imagina otras cosas.

Por ejemplo, que el reguetonero puertorriqueño ya va a estar emparejado con Kendall Jenner. O que va a repetir el destino de Kanye West.

Yo cuando me enteré que Bad bunny y Kendall Jenner están saliendo 😮 pic.twitter.com/Q7zHyTTMG5 — 𝑻𝒉𝒂𝒊𝑻𝑫𝑯 ♡´・ᴗ・`♡ (@TdhThai) February 18, 2023

Noticias: apenas se les vio saliendo. Pero no falta recordar cómo han terminado todas y cada una de las parejas de las Kardashian.

Y no muy bien, digamos. Ellas le han ‘chupado’ todo, según el chisme popular. Y en el caso de Kendall, vieron al puertorriqueño y a la estadounidense ‘dándolo todo’ en un club nocturno.

Esto, en Los Ángeles, donde fueron pillados. Pero ojo, Bad Bunny: no todo es oro lo que reluce. Y las Kardashian hace rato han mostrado que todas las parejas que consiguen... pues no terminan bien.

Scott Disick es uno de los más notables. Fue muy famoso en la década pasada por sus respuestas pasadas de tono, hasta ingeniosas y graciosas, hacia la matriarca Jenner. Pero en 2020 se separó de la hija de Lionel Richie, Sofía.

Y pues ahora no es nadie. “”. Dijo que se arrepentía de cómo llevó su relacion con Kourtney Kardashian, ahora pareja de Travis Barker (de Blink 182) y se hizo famoso por sus respuestas hacia Kris Jenner. Y por su abuso del alcohol y su cercanía con Chloe Bartoli, fue que se rompió la relación con tres hijos en común. Él lo ha confesado. Y nada se ha sabido de él.

Los otros hombres que se han ‘arruinado’ con las Kardashian

Otro de ellos es Kris Humphries, quien se casó con Kim en una boda ultra televisada hace doce años, el matrimonio duró bastante poco. El ex jugador de la NBA duró con ella 72 días y ahora tiene ataques de ansiedad. Está retirado.

Y ni qué decir de Kanye West, con todos sus ataques de locura. Desde su fallida y absurda candidatura, sus opiniones antisemíticas, hasta sus locuras en redes. Le cancelaron las redes, lo echaron de sus grandes marcas por negar el BLM y sus opiniones antisemitas.

Kanye hasta despotricó de Kris Jenner. Este reclamó que ella hubiese vendido a sus hijas ,y hasta inventó un romance con Drake.

Y pues dijo que su suegra era una dictadora, comparada con Kim Jong Un, más o menos. Además, hasta le inventó romance con Drake.

Además, no son los únicos: hay que ver cómo terminó Lamar Odom, ex de Khloé Kardahian. No pudo superar sus adicciones ni su infidelidad.

En 2015 , de hecho, fue hallado inconsciente en un prostíbulo e intoxicado. Khloé estuvo a su lado en su proceso de desintoxicación, pero también fue uno de los ‘afectados’ pro el matrionio.