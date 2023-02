Estas son las personalidades que ingresarán a ‘La Isla de los Famosos’: no son fuertes rivales

Nuevos rostros ingresarán a ‘La Isla de los Famosos’, para generar más polémicas de las que ya se han presentado desde que se presentaron varias renuncias, pero hay quienes aseguran que estas personalidades no son fuertes rivales para los concursantes que desde el primer capítulo han vencido obstáculos en este reality de supervivencia.

Y es que tras las inesperadas decisiones o estrategias que han ido presentando los productores de este espacio, crece la incertidumbre o expectativas sobre quiénes serán los reemplazos de los antiguos participantes que no dieron la talla, hasta el punto de ser considerados como no aptos para esta ruda competencia, sin embargo, el augurio que hay con las nuevas personalidades no es muy alentador.

Por eso, desde que el reconocido presentador y experto Carlos Ochoa, anunció a través de su canal de Youtube quiénes eran los famosos que ingresarían en esta nueva etapa, surgieron reacciones no tan positivas para el programa.

Las personalidades que ingresarán a ‘La Isla de los Famosos’ y no son fuertes rivales

Según comentó Ochoa las personalidades que ingresarán a ‘La Isla de los Famosos’ y no son fuertes rivales no han estado tan vinculadas con los deportes extremos o experiencias similares, por eso existe la percepción de que no estarían dispuestos a ser fuertes rivales de los antiguos participantes quienes además no han dudado en demostrar su malestar ante esta inesperada y “injusta” decisión.

Por eso, el famoso chef y empresario Juan del Mar, la actriz Katherine Mira, quien formó parte de la novela Los Reyes, así como la modelo y Top Model of the World 2014 Tania Valencia; no la tendrán tan fácil, pues el resto de los concursantes están dispuestos a declararle la guerra a estas estrellas que desde ya no están siendo bien recibidas en el reality.