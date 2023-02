El beso ‘inapropiado’ de Pipe Bueno a su mamá que perturba a más de uno

Pipe Bueno ha mantenido algunas críticas recientemente y todo gracias a su apariencia física. Sus fans no han dudado de tacharlo como ‘descuidado’ y afirman que su apellido ya no debería ser Bueno sino ‘Ex-bueno’.

Pues las fotos que han salido en redes no le ayudaran mucho a que los buenos comentarios regresen pronto. De hecho, muchos de los que han visto esas imágenes, sean fans o no el artista colombiano, han salido bastante perturbados.

Incluso, le han llenado la sección de comentarios con ofensas, pidiéndole que se eliminen esas imágenes y además se cuestionan si la madre de sus hijos, Luisa Fernanda W, sabe de la existencia de estas.

Pipe Bueno besa a su madre ‘inapropiadamente’ en una fotografía y las redes se indignan.

Las fotos que han causado ‘asco’ en redes, han sido unas del cantante, dándole un beso en la boca a su mamá y otra más, donde le da otro, nuevamente muy cerca a esta area.

Las fotos de personas besando a sus familiares en la boca suelen causar bastante malestar en la sociedad, y lo que ha permitido que esta foto tenga mucha recepción negativa, pues esta clase de besos se supone, se debe reservar para actos íntimos, no dentro del círculo familiar.

Estas fotos de Pip* Buen* con la mamá me perturban mucho jajaj pic.twitter.com/UjvuSgNFXJ — Manuela Castaño (@ManuelaCS1) February 11, 2023

“En la segunda se parece a Jessica Cediel, omg”; “Ay no hasta allá tampoco , no me pinto besando a mis hijos en la boca cuando estén grande”, “De Pronto ya se enteró q van a despenalizar el incesto.”; “No he salido del trauma con el beso de la esposa de Biden y el esposo de Harris para entrar a este”, han sido algunos de los comentarios de repudio al respecto.

Por qué besan a sus hijos en la bocaaaaa? 🤢 https://t.co/E3iyulff78 — A N D R E S (@sabo169) February 11, 2023

Mamá de Pipe Bueno es criticada en redes por su look

“Yo pensaba que Luisa era la de la blusa corta y la mamá la otra”, “No entiendo como visten las abuelas de hoy en día”, “Yo voy a ser como ella, una abuela alborotada de malas”, “Quiero una suegra así”, “Y el cuerpoooooo de la mamá de Pipe qué”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación en la que se muestra a la madre de Pipe Bueno derrochando físico al lado de Luisa Fernanda W.

Incluso, hubo quienes más allá de confundirlas, comentaron que hasta la influencer y ahora cantante, no estaba tan “producida” o “elaborada” y hasta sexy como debería lucir en el escenario en su nueva faceta, lo cierto es que ésta se vio opacada por su suegra.