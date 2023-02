“Sodoma y Gomorra”: la polémica por proyecto de ley para despenalizar el incesto

La bancada del Pacto Histórico ha dejado a Colombia con la boca abierta al haber lanzado y propuesto un proyecto de ley, que busca despenalizar el incesto en el país. Esto se dio en el marco de la radicación del primer proyecto de ley: la reforma al Código Penal y a la política criminal en el país.

El proyecto presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el ministro del Interior, Alfonso Prada se hace con el fin de reducir los asilamientos en las cárceles, así como la eliminación de varios delitos de dicho código.

Pero esta medida llevó a que ahora le gobierno busque eliminar el incesto de ser un delito tipificado. Las razones del Gobierno para hacer estos cambios se deben a que, según su consideración,”por mucho que genere rechazo social, el incesto no tiene un sentido delictivo que motive su consideración en el Código Penal, en tanto, como se ha repetido varias veces, se trata del comportamiento de adultos en ejercicio de su voluntad”.

Si bien los ministros afirman que esto no implica que los delitos sexuales sean dejados de ser considerados crímenes, se sostienen en el hecho de que “moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”.

“Nos volvimos Sodoma y Gomorra”, las redes tienen sus opiniones al respecto

Ya sea para bien o para mal, nadie ha salido indiferente ante esta iniciativa, y muchos se preguntan hasta qué punto esta medida es necesario, cuando bien se podrían aplicar otras medidas más efectivas, como la legalización de las drogas.

Más allá de que los abusos sexuales se sigan penalizando, el gobierno está siendo bastante ciego al no darse cuenta de todas las puertas que eso puede abrir, los abusos que esto puede llegar a cometer. Por más enfocado hacia la población adulta que se pretenda enviar el mensaje, la gente no está de acuerdo y la manifestado con comentarios como ‘si es así entonces aprueben la zoofilia o la necrofilia, porque es que cada uno verá cómo lleva su vida sexual’, y por qué ‘no todo lo aberrante es delito ¿entonces tenemos que aguantar ver a hijos de 18 con sus papas de 45 y todo normal?’.

Acá, más comentarios al respecto acerca de esta controversial medida del gobierno Petro:

“Que incesto deje de ser delito es una aberración. Ahí siempre hay un abuso sexual camuflado. Las relaciones incestuosas son antinaturales, escandalosas. Incluso, hay mayor probabilidad de deformidad en los hijos. Una sociedad sin valores no tiene futuro. Las víctimas solas.”, “Si el incesto fuese un delito castigado, cierto congresita no conocería la vida.”, “Este señor sabrá los problemas genéticos y mentales que eso trae? Dios mío! En dónde por Dios, en donde vamos a parar? Ahora dirán que ma hija de 15 o 18 años decidió tener relaciones conscientes con el tío de 55. Qué voluntad.” han sido solo algunos de los comentarios que se han visto al respecto.

Colombia potencia mundial de vida en un gobierno que pretende no tipificar el INCESTO, ahora entonces será normal para la sociedad aceptar y ver relaciones entre padres e hijos y demás como algo normal que degradación la De su gobierno pic.twitter.com/mGiFldPEwA — CLAUDIA LUCÍA 🇨🇴💛💙❤️🇨🇴 (@ClaudiaLuci1018) February 7, 2023

¿Que el incesto deje de ser delito? =más niños abusados

¿Que la tierra debe repartirse? = Más invasiones violentas como las de ayer

¿Que las EPS deben acabarse? =Más caos

¿Que liberar presos para descongestionar cárceles? Más delincuencia e impunidad.

Todo by @petrogustavo — La Profe Pirula (@adrymolina) February 7, 2023