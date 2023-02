‘Severa flor’: Piqué casi se orina del susto por ver a Shakira y dejó tirados a hijos

Lo que faltaba. A Piqué ya no le importa ni la seguridad o integridad de sus hijos, pues luego de que esta semana compartiera con ellos y los dejara en la casa en la que viven con Shakira, éste salió despavorido sin importar si los pequeños estaban resguardados o habían entrados sanos y seguros a su hogar.

Las imágenes que fueron captadas por algunos paparazzis que permanecen en vigilia en esta zona residencial de Barcelona, dejan apreciar el momento en el que el deportista se estaciona y no espera a que Milan y Sasha se terminen de bajar cuando ya él está arrancando a toda velocidad sin percatarse de que detrás de la camioneta estaban sus hijos sacando sus maletas y ante su susto o nerviosismo por no tener un cara a cara con su ex éste arrancó y se llevó la capota abierta.

#VÍDEO | Gerard Piqué abandona la casa de Shakira a toda velocidad sin ser consciente de que llevaba la puerta del maletero abierto https://t.co/Fe4PqHAMgt pic.twitter.com/67D29PmDot — CHANCE (@CHANCE_es) February 8, 2023

Con ello queda claro que el exjugador del Barcelona no quiere seguir manteniendo el contacto con la barranquillera, pues al parecer ella está más que dispuesta a seguir ejerciendo presión en torno a la relación y acuerdo con sus pequeños.

Piqué evade muy nervioso a Shakira

Las redes estallaron una vez que Piqué demostró la forma tan violenta e insegura con la que dejó, literal, botados a sus hijos en el frente de su casa. Esto generó miles de comentarios en su contra, tanto que revivió la idea de que es un “mal padre” y que están cada vez más conscientes de que no es el hombre que Shakira debe tener a su lado.

Relación entre Shakira y Piqué es cada vez más tensa: ¿Lo hace esperar a sus hijos como venganza? Foto: La vanguardia

“Ni siquiera ayuda al niño con la maleta que no podía ni cargar”, “Está botando a sus hijos”, “Que desastre de hombre, de la que se libró Shakira”, “Qué se puede esperar de este clasista”, “Dios Santo, ni siquiera esperó a que sus hijos entraran en casa”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió a través de las redes sociales.