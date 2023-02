Arrastrado: ‘La Liendra’ no es nadie en México y rogó por entrar a eventos

‘La Liendra’ salió quemado después de haber asistido a los Premios Esland, donde se premian a los mejores ‘streamers’ de Latinoamérica, y a través de su cuenta de Instagram se le pudo ver posando al lado de personalidades cómo Ibai Llanos y German Garmendia.

Y es que se supo que después del evento que se llevó a cabo en México, se ha hecho viral un video de TikTok donde ‘Komanche’ y varios streamers se empezaron a burlar de él por haberse acercado y pedir que fuera incluido en los ‘Squid Games’.

El streamer salvadoreño contó a como ‘un colombiano que tenía nombre de enfermedad que le daña el pelo” llegó a contarle cuántos seguidores tenía en sus redes sociales y que incursionó hace poco en la plataforma de Twitch, y pidió una invitación para que lo dejaran formar parte del evento anteriormente mencionado.

“Me dijo, ‘hola qué tal yo soy el liendras y un gusto conocerte, mira, a mí no me gusta hablar mucho de números, pero yo tengo siete millones en Instagram, estoy superconocido, estoy super pegado en Instagram la verdad, y también tengo tantos millones en Tik Tok y estamos incursando en la carrera de Twitch’ y yo ' qué pe&%, qué chi%$#, y dice ‘ahorita en Twitch estamos teniendo una media de cinco mil viewer, estamos yendo pa’ arriba y nada, no me gusta dar números , pero para que sepa que estamos duros’”, manifestó Komanche.

El salvadoreño manifestó que luego que él le pidiera la invitación, él le respondió que ya había enviado formularios y todo y que La Liendra le respondió que cualquier cosa su manager se podía contactar con él para poder entrar y él se excusó y se fue.

Acá el video de la ‘quemada’ que le dieron a ‘La Liendra’:

En redes aplauden la manera en que ‘despreciaron’ a ‘La Liendra’ por su actitud ‘pedante’

Los comentarios en contra del creador de contenido no han faltado, y por el contrario han compartido los pensamientos y burlas que los streamers hicieron sobre el colombiano. Estos son algunos de los chistes que se han hecho sobre el caso:

“A la Liendra le bajaron los sumos cuando fue a México y nadie lo topaba. Fue a incomodar a varios streamers, a exigirles que lo metan a una serie y de paso irrespetarlos. Y para rematar se enoja porque acá no lo respetan porque fue a representar a Colombia jajajaja”, “Yo no entiendo como la gente puede consumir ese contenido de mierda que hace ese tipo. La quemada que le pegaron estuvo buena, hasta se burlaron de él, por pato.”, o “Pero es que yo no entiendo porque hay gente que lo sigue y le da la “fama” de la que él tanto se jacta... el verdadero problema, es que, en Colombia, hacemos famosa a la gente equivocada.”

