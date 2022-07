La Liendra dice por qué odia la palabra humildad y usuarios lo critican: “Solo Dani Duke te aguanta”

La Liendra tiene 6,3 millones de seguidores en su cuenta en Instagram, pero muchos no están del todo de acuerdo con su forma de ser o de pensar. El creador de contenidos recibe una gran cantidad de críticas con frecuencia, por ejemplo, recientemente se refirió otra vez a una de las polémicas más grandes que ha generado: decir que para ser exitoso no hace falta estudiar.

Ahora, el oriundo de Pereira realizó una nueva dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, pero le llamó la atención la gran cantidad de detractores que tiene entre sus fans.

Muchos de los internautas supuestamente le lanzaron comentarios como: “Perdiste la humildad” o “por qué te mudaste a El Poblado y no a tu barrio”, por lo que él decidió responder uno a uno.

Le dicen a La Liendra que perdió la humildad

Mauricio Gómez partió aclarando que, pese a que gracias a su oficio como influencer ha obtenido sumas gigantes de dinero en sus cuentas, él sigue siendo el mismo de siempre.

“Mi forma de ser no ha cambiado, soy el mismo del colegio. La humildad tampoco la he perdido y la plata no me cayó mal porque no he matado a nadie, no hago daño y más bien con ella he sacado a mi familia adelante”, aseguró La Liendra.

Sobre el comentario de su nueva vivienda dijo, sarcásticamente: “Yo no sabía que si vivía en El Poblado me agrandaba, yo hubiese sabido que eso era así y no compro, pero bueno”. También señaló: “Trabajo duro para darme gusto y si lo que quiero es caro, lo compro, y si es barato también, para mí lo importante es que me guste, no el precio”.

Para finalizar, La Liendra confesó que odia la palabra ‘humildad’ y dio la razón. “Leyendo a todas las personas que me odian, veo que lo que más escriben es que perdí la humildad. Uno se da cuenta de que las personas no saben qué es humildad, parce yo la palabra que más odio en el mundo es humildad”, expresó.

“Esa palabra la odio porque las personas no saben qué es tener humildad, creen que si tú te compras un carro pierdes la humildad, si vives en cierto lugar, también. Pero no saben el verdadero significado de esa palabra y yo se los voy a decir: para mí la humildad es tratar a todas las personas por igual y con respeto, ya. No pierde la humildad el que más tenga o el que menos tenga, pierde quien no respeta a otros”, cerró.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, compartió sus declaraciones y muchos piensan que el creador de contenidos se hizo autopreguntas para llamar la atención.