“Yo no dije que la educación no servía”: La Liendra se refiere a sus pólemicas declaraciones sobre estudiar

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es uno de los creadores de contenidos más polémicos del país. Por ejemplo, hace dos años el pereirano encendió las redes sociales desestimando los estudios académicos, pues él, siendo una persona sin educación, pudo salir adelante.

Además, en varias oportunidades el influencer ha defendido a capa y espada ese oficio, asegurando que merecen el mismo respeto que cualquier otro profesional. Muchos se indignaron al asegurar que el novio de Dani Duke estaba dando un mal ejemplo para la juventud.

Y aunque ya ha pasado tanto tiempo desde sus declaraciones, todavía los usuarios lo recuerdan. Recientemente, en una nueva dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias en Instagram, La Liendra mostró que una persona le escribió: “¿Por qué dijiste que la educación no sirve?”.

La Liendra asegura que nunca quiso desestimar los estudios

La Liendra aclaró que, en ese entonces, su intención no era dejar un mensaje negativo sobre estudiar. “No, yo no dije que la educación no servía, yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. Usted puede estudiar, estudie, aprenda, edúquese, eso es lo más importante y más valioso que usted puede hacerse a sí mismo”, partió diciendo.

Sin embargo, seguidamente aseguró: “entienda algo, no todas las personas pueden decir ‘el estudio es mi única obligación’, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar y ya. Por ejemplo, yo no podía esperar porque tenía que ir a trabajar a llevar la comida a mi casa. Si yo me iba a estudiar, en mi casa aguantaban hambre”.

Según contó, él siempre tuvo deseos de estudiar, pero la situación económica de su familia nunca se lo permitió. En este sentido, resaltó que muchas personas salen adelante sin estudiar y puso el ejemplo de su hermana, de quién reveló que se prostituía para llevar el pan a su casa.

“Yo como le digo a mi hermana que es una bruta, si desde chiquita la pusieron a trabajar, pero salió adelante y me sacó adelante a mí. Valore el estudio y estudie, pero entienda que no todo el mundo puede estudiar”, reflexionó el novio de Dani Duke.

