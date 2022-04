“¿Quién lo entiende?”: Ahora La Liendra dice que para ser influencer hay que estudiar

De una u otra manera, La Liendra siempre está en medio de una polémica. Recientemente tuvo una fuerte discusión con su ex manager Santiago Ospina, debido a una deuda, y además con el mejor amigo de su novia, Daiky Gamboa, quien le chocó una camioneta.

En semanas pasadas, el pereirano se llenó de críticas al asegurar que para él, estudiar no era importante, incluso confesó que no había terminado el bachillerato. «Yo creo que esto del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día que yo me gradúe es porque se lo quiero mostrar con mucho orgullo a mi mamá no no porque lo necesite en mi vida», aseguró desde sus historias en Instagram.

También añadió que las personas que tienen un título no son superiores a las que no. “El estudio es necesario pero no es la única forma de salir adelante. Así que si vos tenés un cartón eso no te hace ni más ni menos persona que nadie, normal”. Además, aseguró que “no me voy a matar años en una profesión para que luego este país no la valore, y luego me pague una mierda”.

Sin embargo, en las últimas horas compartió una reflexión en la que al parecer contradice sus palabras y envía a sus seguidores a ser responsables y estudiar.

La reflexión de La Liendra que se llenó de críticas

“Pocos entienden qué es un creador de contenidos (hacer videos), muchos dicen que es fácil, sencillo, pero no están viendo que detrás de todo hay una mente y alguien que creó, grabó, editó y dio empleo para poder realizarlo”, partió diciendo Mauricio Gómez en su pronunciamiento desde Instagram.

Asimismo, La Liendra reiteró: “Si les gusta esto hágalo. Pregúntate qué te gustaría compartirle a los demás, qué te haría feliz hacer en las redes y hágalo”.

“Pero no crea que esto es fácil, como todo, tiene su ciencia y su proceso. No crean que suben un video y se vuelven millonarios, no es así, y si me pides un consejo te diría que lo primordial en las redes sociales es la constancia, como todo en la vida”, continuó el famosos colombiano.

Y finalizó con un consejo inesperado. “Estudia, sé responsable y si te gustaría hacer videos de algún tema, hágalos. Pero no crea que es fácil. Yo empecé sin iPhone, ni wifi, ni plata. Cree en ti, en lo que sueñas y trabaja duro por lograrlo, hazlo... responsable, pero hazlo”.