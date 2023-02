Lo que faltaba: culpan a la exesposa de Poulos por no denunciarlo antes

Las últimas semanas han sido perfectas para ver como el machismo y la misoginia se resisten a salir de la sociedad, gracias a la ola de comentarios que se han desatado en varias eventualidades.

Desde algo tan aparentemente banal como la ‘tiraera’ de Shakira a Piqué en la canción con Bizarrap, donde los hombres no bajaban de ‘ardida’ a la artista y aplaudían cuanta tontada hacia Gerard Piqué para defender su pisoteada reputación, hasta una tragedia tan lamentable y repudiable como el asesinato de Valentina Trespalacios a manos del estadounidense John Poulos, lo único que han hecho los hombres es burlarse, ofender y culpar a las mujeres de las desgracias que les pasa.

Qué se lo tenía merecido por burlarse de él, que eso le pasaba por buscar plata fácil, que quien la mandaba a meterse con un extranjero, que eso le pasó por mandarse operar... no saben que otra excusa hallar para excusar esta atrocidad, y desafortunadamente cada mujer que ha sido nombrada dentro del caso se ha llevado su tanda de ataques por parte de los hombres, y también de mujeres que se atreven a juzgar, saliendo con comentarios igual de machistas.

6 minutos, 6 MINUTOS se demoraron en echarle la culpa a la ex esposa de John Poulos por “dejarlo ser un peligro”, porque todas tienen la culpa menos él. Hablemos de que no vivimos en una sociedad machista, a ver. pic.twitter.com/pweHV42EnM — Elvira María (@angelique_niro) February 2, 2023

Nacer en Colombia creo que ya se convirtió en una desgracia (especial para las mujeres) — RM (@MENDIETA20) February 2, 2023

Desde Valentina, la víctima, pasando por su mejor amiga, Silvana Nuñez, y quien era confidente de la DJ pues le contó muchas cosas de la relación y tras exponer las conversaciones la tratan de ‘vendida’ y de ser ‘la espía del gringo’ queriéndola hacer cómplice del asesinato cuando no fue así, ahora la pelota le cae a la exesposa de Poulos, Ashley, según los hombres por no haber ‘denunciado antes los comportamientos de su esposo’.

Cada vez que un hombre comete un crimen terminan señalando a la mujer, culpándola, queriéndola hacer responsable de actos que no hizo, todo por lavarle la cara a alguien que tiene todas las pruebas en su contra, más que transparentes.

Entonces ella que no denunció ese comportamiento a tiempo lo dejó ser un peligro más para la sociedad hasta que cobró una vida — Denisse ᅘ (@denisseccs) February 2, 2023

Ashley Poulos habría huido con sus hijos porque su relación con John era ‘abusiva’

Ashley comentó por primera vez sus declaraciones ante Telemundo Wisconsin, a traves de un comunicado que hizo llegar, allí contó que desde hace tres años el hombre no veía a sus hijos, y que en el año 2021 se separó de él por sus conductas abusivas.

Ella ya no se encontraba en la vida de John, y aun así buscan echarle el agua sucia con la mayor misoginia posible, intentando culparla a ella del hecho de que el hombre no esté tras las rejas desde antes, sabiendo los comportamientos que tenía.

“John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres hijos increíbles. El mayor luchó contra el cáncer a los cuatro años. La relación entre John y yo era abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió todo nuestro patrimonio matrimonial a un fideicomiso en el extranjero, dejando a la familia sin nada. Poco después de establecer el fideicomiso, John abandonó los Estados Unidos viviendo en varios países europeos, incluidos Chipre, Turquía y Ucrania. Más recientemente, me enteré de que estaba de vacaciones en Colombia mientras trabajaba y establecía una residencia en Texas. John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que salió de Wisconsin en enero de 2021. Sus acciones han llevado a un horrible proceso de divorcio que todavía está en curso.”, afirmó la ex esposa de John Poulos en su comunicado entregado al medio de comunicación norteamericano.

Puede leer el comunicado completo de Ashley Poulos haciendo click en este enlace