Opinión: La ‘canallada’ de ‘Pautips’ al referirse a los trastornos alimenticios como ‘demonios’

Pautips, un nombre que no es ajeno a la polémica y la controversia, ahora si ha dado motivos para que la gente despotrique de ella en redes sociales. No es para menos, sus recientes comentarios han sido de las cosas más indignantes que no solo ella, sino cualquier influencer ha podido decir para monetizar sus tragedias.

Muchos le creyeron y se compadecieron cuando la creadora de contenido de belleza que recientemente contrajo nupcias en Washington y la acusaron de estarse casando ‘por interés’, habló de los fuertes trastornos alimenticios que padecía, como la bulimia. Un tema muy delicado que desgraciadamente tuvo que padecer, y que, así como ella, millones de personas alrededor del mundo deben lidiar con graves afectaciones de salud, se convirtió en un ejemplo de superación para quienes conectaron con su mensaje.

Pero sus esfuerzos por crear conciencia de esta problemática se han ido por la borda, porque desde ese entonces es evidente que no ha dejado de usar este tema como tema de monetización. Dias después, montó un video a Youtube llorando, diciendo lo mal que se sentía, y como se encontraba lidiando con fuertes episodios depresivos y que la solución era abandonar las plataformas sociales por un tiempo.

Ese tiempo no fue más de dos semanas donde después todo era azúcar, flores y muchos colores, y al día de hoy ese video fue borrado de su canal oficial, pero resubido por terceros:

Paula Galindo se refugió en la religión y encontró sanación por medio de su fé y sus creencias. Así como Paula, son millones quienes entregan su devoción a Jesús y lo convierten en un estilo de vida, lo que es completamente normal, cada uno es libre de elegir y profesar la religión que desee sin ser apedreado, pero la fachada se cae cuando se usa esa misma religión para amedrentar a quienes piensan diferente.

Con la ignorancia por delante y sin pensar dos y hasta tres veces antes de presionar ‘Enter’ en su teclado, la youtuber colombiana subió un video a su canal de YouTube, en donde si bien, deseaba que quienes están padeciendo de estos problemas de salud se recuperaran, lo hizo de la manera más ‘tone-deaf’ que se le pudo ocurrir, metiendo su religión de por medio, desinformando, y comparando esto con posesiones demoniacas y términos de esa índole.

“¿Me permites orar por ti? Yo sé que en este momento no vas a entender, pero lo que voy a hacer es muy poderoso, puede ser tu sanación y de que ese trastorno alimenticio que te ha estado hundiendo y acorralando por tantos años se acabe de una vez por todas”, expresó la colombiana, como si con su video se fuesen a sanar todos los males de quienes lo vean.

Pautips empezó a orar frente a la camara, pidiéndole a Dios que hiciera entender a quienes padecen de trastornos alimenticios que debían “abrir sus ojos ante la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, que se den cuenta que es una guerra espiritual y no física. Que la voz en sus cabezas es Satanás causando estragos en su mente”.

Aunque afirmó que sus oraciones no eran para ofender los tratamientos psicológicos y la labor de sus especialistas, lo hacía desde un contexto espiritual y no médico, sin caer en cuenta que sus palabras y su audiencia son personas jóvenes, que sus palabras por más ‘buenas intenciones que tengan’ fueron una ‘barrabazada’ completa, y lo que realmente importa, ¿quién es Pautips para hacer esas afirmaciones?

No Pautips. Tener un TCA no es adorar a satanás. Si por lo menos te detuvieras a pensar en la irresponsabilidad de decir esto, te darías cuenta que lo que haces es generar más culpa para todas las personas que sufren un desorden alimenticio. pic.twitter.com/UbvwttOa6d — fidelito (@Roa_dice) January 26, 2023

Comentarios como esos solo revictimizan a pacientes con TCA; en redes le piden que baje ese video ‘nefasto’

Nadie está diciendo que su video fue hecho con malas intenciones, pero sus acciones y el desarrollo del contenido de este, dan para entender todo lo contrario, empezando por el hecho de que para muchos, se convirtió en un patrón en que ‘Pautips’ use ese tema tan delicado para crear contenido vacío y monetizado.

Paula Galindo no es nueva en las redes, y es más increíble ver como ella, que padeció esos males salga con esas palabras, estando sometida a tratamientos y conociendo la realidad de lo que es vivir con bulimia y anorexia purgativa.

Alguien a quienes los doctores le han explicado esta enfermedad y que han seguido su proceso de mejoría. Alguien que puede hablar desde una perspectiva honesta y real para evitar que la desinformación se siga expandiendo, hace todo lo opuesto y solo humilla y se burla con frases como: “Cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillando a adorar a Satanás”.

Lo hace como si no dimensionara la culpa que puede cargar alguien que vomita a escondidas, que finge estar bien ante los demás cuando sabe que por dentro vive vacío, como si no comprendiera las consecuencias mentales que el estar sometido a estas enfermedades produce, como si nunca hubiera estado en la posición de la que ahora juzga sin criterio alguno.

No, Paula, el arrodillarse a vomitar en el inodoro no es adorar al diablo. Decir eso es abusivo desde cualquier punto de vista y no todos comparten la religión de la que tanto presumes. Es más, incluso alguien que practica el cristianismo o religiones que se asemejen, no salen con ese calibre de argumentos, y es un pesar que una figura que pudo usar su plataforma para dar una concientización real sobre el tema, lo lleve a un extremo moral e innecesario.

Quienes padecen de trastornos alimenticios merecen llevar un tratamiento digno, no una humillación religiosa.

Pautips, cómo así que los trastornos son culpa del diablo? Y yo que pensaba que era por vivir en una sociedad que me exigía mucho. Debí parecer estúpida pic.twitter.com/iucNnz1R4f — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 26, 2023