Los amigos de Piqué con los que capta a sus conquistas entre ellas Clara Chía

Piqué vive en un entorno tóxico en el que su prioridad es el estar de juerga con sus amigos, quienes muchos de ellos son menores que él y por eso, no es de extrañar que el deportista se rodee de ellos para así lograr sus conquistas, ya que ha demostrado que no es como Becky G que le “gustan mayores”, pues con Shakira quien es 10 años más madura que él no obtuvo lo que quería: libertad y rebeldía.

Es así como hay quienes han llegado a la conclusión de que el entorno social de este deportista suele estar conformado por chicos sin responsabilidades, que les apasiona viajar y sobre todo vivir muchas “noches locas o apasionadas” de las que luego suelen no acordarse, pues tan solo pocos poseen una vida amorosa estable, porque se encuentran enfocados en otras metas que no son las de formar una familia.

Es así como Riqui Puig es uno de los que más ha destacado, pues este chico que el español conoció porque es también un apasionado y hasta reconocido futbolista que forma parte de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos con quien el ex de la colombiana tiene mucha cercanía y es con quien, la mayoría de la veces sale de fiesta y le presenta a sus amigas al español.

Amigos de Piqué que revelan por qué es tan inmaduro

Incluso, gracias a la novia de este destacado joven deportista es que Piqué conoció a Clara Chía, pues fue ella la encargada de incluir en el entorno social a la estudiante de relaciones públicas que tenía pareja, pero optó por dejarla debido al notable interés que el exjugador del Barcelona sentía por ella. Incluso, “Riqui” como suelen llamarle sus cercanos es uno de los jóvenes que posee más estatus dentro de su equipo, ya que es un destacado centrocampista que posee mucho dinero y no duda en mostrarlo en sus redes.

Pero a él se le suma Gemma Iglesias, una chica muy liberal, que también posee un estatus económico muy elevado, así como aspiraciones de ser una de las fashion blogger más reconocidas por su muy destacado gusto por el buen vestir y por ser una apasionada de los viajes que no escatima en mostrar en su cuenta personal.

Ambos han demostrado ser muy cercanos al español, tanto que no faltan en sus constante fiestas o reuniones en las que ahora se suma Clara Chía quien al pasare un poco de tragos no duda en mostrar su verdadera personalidad desenfadada, alegre y reina de la fiestas.