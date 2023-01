Todos igualitos: los hombres son los primeros en decirle a Shakira que ‘se calle’ y ‘tenga dignidad’

La bomba nuclear que lanzaron Shakira y Bizarrap no ha dejado de crear controversia y comentarios en redes, pues su ‘hype’ terminó valiendo la pena de inicio a fin. Sus fanáticos sabían que tras la pequeña filtración de un pedazo de la letra días antes, ella iría por ‘la matanza’, pero no sabían a qué nivel.

Ahora las críticas se han derivado a un montón de subtemas, comenzando por el hecho de que a varios hombres les dolió el ego y se sintieron aludidos, y desde que el anuncio de la colaboración lo único que han sabido decirle a Shakira es que ‘no sea una ardida’, e incluso pidiendo por ‘el bienestar de sus hijos’. Por favor.

“Shakira es una ardida que no supera”; “Nunca falta la ardida y la que no supera porque la cambiaron”, “Solo escuché un pedacito de lo nuevo de Shakira y efectivamente no me gustó nada!! Otra vez es una loba ardida”, entre varios más, son algunos de los colombianos que tildan de esta manera a la colombiana.

Shakira cantándole bien ardida a Pique



El Pique: 😎 pic.twitter.com/4xo7lWsHcB — Jorpab Chelso (@_jorpab_) January 11, 2023

Ardida y resentida es lo único que dicen para insultar a la barranquillera, pero mientras ella ‘factura’, el resto solo puede verla a traves de una pantalla.

Pero cuando Morat, Ed Sheeran o Bad Bunny cantan de sus relaciones, todos se derriten

En redes han sido implacables en denunciar la misoginia que Shakira se ha enfrentado al sacar sus traumas por medio de su arte. Con qué moral le piden que de vuelta de página cuando el sujeto le metió a la amante a la casa y con sus hijos presentes, o peor, después de que Shakira lo dejó todo por construir un hogar y una familia para que su expareja únicamente la humillara y se burlara de ella.

Las mujeres, en especial en el ámbito musical, siempre deben sufrir de escarnio público cuando deciden monetizar sus desgracias románticas. Se les tilda de ardida, de patéticas, de acosadoras, les dicen ‘ay ya cansona’, ¿pero la culpa no debería ser del otro por no saber lo que es respetar una relación? Fueran los cantantes machos de turno como The Weeknd o Bad Bunny y la historia seria completamente diferente.

Esos de “Shaki bájale, ardida, supéralo, déjalo ir…” son los mismos que después de 4 aguardientes piden yo no soy esa mujer de Paulina Rubio. Basta Raúl — SergioCaballerob (@Sergiocber) January 12, 2023

Taylor Swift con su música ha inspirado a generaciones con sus letras de sus desamores y vivencias románticas, Adele suele exponer sus relaciones y sus sentimientos en sus letras, Ariana Grande le dedicó algunas canciones a su ex Mac Miller después de su trágico fallecimiento; ahora Shakira quiere tomar las riendas de su carrera de vuelta y relatar sus tristes experiencias al lado del exfutbolista y por eso, a todas se les tildó de ser ‘aprovechadas’ y les dicen que se callen.

Les incomoda que una mujer los exponga públicamente, los haga quedar ‘cómo un zapato’, que le cuenten al mundo todo lo que les hicieron sufrir y por eso su único recurso es tratarlas de esta manera, y eso solo denota la misoginia de quienes hacen estos comentarios. En el ámbito masculino no hay hombre al que no se le haga barra por hacer quedar mal a una mujer en sus letras. ¿Se acuerdan cuando The Weeknd humilló a Selena Gomez en una canción mencionando el trasplante de riñón al que ella tuvo que someterse para salvar su vida? Exacto.

Acá, algunos comentarios de quienes han defendido a la cantante por hacer lo que mejor sabe: componer sobre sus experiencias.

“Aquí veo a un montón que no bajan a Shakira de “Ardida” pero dijeron que el cagadero que saco residente fue la tiradera del siglo”, “¿Por qué tanta gente ardida de que Shakira facture con su música? El temazo va para un infiel, no se pongan el saco todos.”, “Me acuerdo cuándo le aplaudieron al weekend por sacar canciones basadas en Selena, pero cualquier morra que lo hace la tachan de ardida y de que no supera”, y así muchos más.

Los hombres de aquí hablando que Shakira está ardida y "no supera", son los mismos que hacen hilos llorando que se gastaron 50 palos en un date. En fin, la hipotenusa. — Kari Elizabeth (@kedeleon) January 12, 2023

Shakira y cualquier artista femenina está en su derecho de monetizar sus traumas y sus vivencias, y no ser apedreada por eso. O mejor, los hombres deberían actuar como si tuvieran más de dos neuronas y mostrar respeto ante la relación en que están metidos.

Mientras los ardidos le lloran a Shakira y se rasgan las vestiduras por alguien que ni el propio Messi respeta y le dicen que ‘pase la página’, ella es quien terminará riendo de últimas con todos los ceros que le sumarán a su cuenta bancaria.