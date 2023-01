“Los Twingo consumen menos gasolina”: se burlan de cómo consuelan a Clara Chía por humillación

Luego de que Shakira le regalara a sus fans el BZRP Music Sessions no hubo quien no reaccionara al tema, pues en esta oportunidad no tuvo compasión ni hacía Clara Chía quien fue, de una u otra forma más humillada y solo pocos se dieron a la tarea de defenderla.

Incluso cuando trataron de hacerlo algunos internautas fue a través de sarcasmos, burlas y demás memes que han sido tendencia y dejan ver el rechazo que hay hacia esta joven de 23 años quien ha sido comparada con personalidades que no gozan de popularidad.

Las amigas de Clara en este momento: “Tú también eres mucha mujer”, “No te dejes amargar, amiga”, “Al final te prefirió a ti y tú tienes una vida por delante con él”, “Y para que sepa esa señora, los Casio son más resistentes y los Twingo consumen menos gasolina”. “Salud”. — María Carolina Corcione Morales (@CaroCorcione) January 12, 2023

Pero en esta oportunidad, la creatividad no tuvo límites, tanto que la manera de consolarla fue alegando que los Twingo no son tan malos pues son vehículos ahorradores de gasolina.

Y es que en una de las estrofas la colombiana expresó: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, dejando claro que este automóvil no es tan potente o poderoso y que no es tan veloz y elegante generando así miles de reacciones en las que una vez más la novia de Piqué llevó todas las de perder.

Clara Chía fue humillada en el tema nuevo de Shakira

“Las amigas de Clara en este momento: ‘Tú también eres mucha mujer’, ‘No te dejes amargar, amiga’, ‘Al final te prefirió a ti y tú tienes una vida por delante con él’, ‘Y para que sepa esa señora, los Casio son más resistentes y los Twingo consumen menos gasolina’. ‘Salud’”, este fue uno de los comentarios que desató una de las tantas de consolaciones en tono de burla hacía la humillación que recibió Clara Chía en el tema nuevo de Shakira y en el que la colombiana deja claro que no le teme a nada y que no está dispuesta a seguir soportando comparaciones con esta joven de 23 años.

Oiga, pero el embale en el que deben estar las amigas de Clara. ¿Uno cómo le sube el ánimo a una mujer con la que Shakira trapeó el piso? — ~N (@NegraTomasaaaa) January 12, 2023

Incluso, hay quienes aseguran que la colombiana dejó una pista muy evidente de que la estudiante de relaciones públicas no es buena persona, que se muestra sumisa, pero que a la final es una mujer con pocos valores y que hasta es de la misma calaña que el deportista quien ha sido señalado de “narcisista” y que no tiene corazón, ya que solo de mueve por interés hacia el dinero.

Y pues ahora la defienden y le dicen que no la metan en ese conflicto, pero hay que evaluar los hechos: ella estuvo comiéndose la mermelada de Shakira en su casa, también lo hizo con su pareja y sí, sabía lo que estaba haciendo.

Eso es lo que dice la gente. Y por eso no le ha ido nada bien.