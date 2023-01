Vidente aseguró que Jessi Uribe tendrá dos hijos, pero no con Paola Jara

El futuro del matrimonio entre Jessi Uribe y Paola Jara es cada vez más incierto, sobre todo desde que se ha demostrado la frialdad que hay entre ellos, pese a que tratan de hacer intentos con publicaciones amorosas, hay quienes ya no les creen el cuento.

Sin embargo, la polémica entre ellos se incrementó una vez que la vidente Lilian Estrada diera a conocer algunas impactantes predicciones sobre esta pareja de artistas quienes podrían tener más inestabilidad durante este nuevo año. Y es que en la lectura que hiciera sobre estos artistas ella confesó que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ podría ser padre de nuevo, pero no de su actual esposa.

Es decir, que ella ya estaría anunciando lo que sería una posible ruptura entre ellos. “Este es un matrimonio que va por muy poco tiempo, no porque lo esté deseando, lo digo es como clarividente”, expresó Estrada reiterando que esta relación está destinada a durar aproximadamente dos años y luego de eso habría un cese muy esperado por quienes ya se han dado cuenta que el amor se está acabando entre ellos.

Jessi Uribe tendría hijos con una mujer que no es Paola Jara

Incluso, para levantar más curiosidad entre los fans de Jessi Uribe y Paola Jara, la vidente aseguró que luego de la ruptura entre ambos el cantante de música ranchera popular iniciaría una nueva relación con la que se sentiría más a gusto y que incluso lograría su sueño de ser padre de nuevo con su nuevo amor.

“Lo veo casado nuevamente, terminando, claro, con Paola Jara, se vuelve a casar y con otra mujer con la que va a tener dos hijos más, eso es lo que sigo diciendo porque la clarividencia no se cambia”, añadió la experta en astrología y el tarot. Con esto se confirma la teoría de que al no cumplir el deseo de expandir aún más la familia, el cantante miraría hacía otros horizontes más “fértiles” y que estén dispuestos a lograr su meta de vida familiar que no ha logrado con la intérprete de ‘Como si nada’ a quien no le ilusiona el tener hijos.