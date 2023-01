Enferma y todo, Paola Jara lució polémico conjunto rosado y aún así la criticaron”

Desde que se conoció que Paola Jara haría un alto en su carrera mientras se recupera de las consecuencias que le ha dejado en el cuerpo el poco descanso, más de uno se preocupó, sin embargo, días previos a su tan sorpresivo anuncio ella deslumbraba una vez más con un atuendo que levantó muchas críticas.

Y es que si en algo se ha caracterizado la intérprete de ‘Como si nada’ es que pese a lo bien o mal que a esté pasando en el ámbito personal, ella siempre ha deslumbrado a todos con sus atuendos, por eso el traje de látex rosado no pudo pasar desapercibido, pues más allá de que no dejaba nada a la imaginación también dejó ver que esta mujer está más sexy que nunca y que pese a las críticas ella siempre hará uso de texturas tan sugerentes, así como transparencias que últimamente ha incorporado en sus atuendos.

Incluso, llamó poderosamente la atención que dejó a un lado los tonos negros para romper esquemas con un rosado impactante que a su criterio, es uno de sus tonos favoritos, pero que pocas veces usa en el escenario. Sin embargo, esta es una muestra de que al parecer lo estará incluyendo más a menudo en el escenario, ya que la hace lucir bella, espléndida y sobre todo radiante.

Paola Jara es criticada nuevamente por sus atuendos sexys

“Que vestido tan feo”, “Se está arriesgando con otros colores en sus outfits”, “Demasiado vulgar”, “Que milagro algo diferente porque diario de negro parece de luto a toda hora”, “Como que está imitando a Dua Lipa, no me parece”, “No abuse, se le está notando muchos los años”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras Paola Jara revelar que el tono rosado en su favorito y pasearse con el traje de látex que no fue muy halagado por sus fans.

Incluso, hubo quienes pese a no gustarle el diseño del traje, reiteraron que es hora de que la artista varíe un poco los tonos de sus atuendos, pues a criterio de muchos ha abusado del negro y hasta se llegaron a preguntar si estaba de luto, ya que la mayoría de las veces opta por ese look sobrio que ya no le está gustando a muchos. Si embargo, hubo quienes aplaudieron este cambio que le favoreció a pesar de las críticas.