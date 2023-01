Maía se descargó contra concursante de reality: aseguró que Jessi Uribe ha tenido más éxito que él

Para la cantautora Maía no ha sido fácil mantenerse adelante como mentora de ‘La descarga’, pues ante cada transmisión de un programa siempre se generan múltiples reacciones sobre su apreciación, que para muchos, resulta, en ocasiones de mal gusto.

Y es que luego de una reciente reunión en la casa en la que suelen concentrarse en su formación musical cada uno de los participantes, la colombiana no dudó en escuchar uno a uno y sobre todo opinar sobre lo que se necesita para ser realmente exitosos. De ahí que surgió un fuerte e inesperado enfrentamiento entre ella y Jair Santrich a quien cuestionó por no ser tan exitoso como lo es su colega Jessi Uribe.

Sobre todo, luego de que el esposo de Paola Jara derrotara a este participante en otro reality en el que se midió su talento. “Siendo tú el gran ganador de ‘A otro nivel’, ¿por qué crees que tiene Jessi Uribe la carrera que tiene en este momento la carrera que tiene?”, expresó la mentora a quien todos cuestionaron duramente por este comentario.

Maía no midió sus palabras con concursante de ‘La descarga’ que se midió con Jessi Uribe

Sin embargo, Santrich no se le quedó callado a Maía, pues éste le respondió que en el ámbito artístico no todo depende del talento, sino también del carisma y de la disciplina que él no logró tener durante un tiempo en el que pasó por varias adversidades luego de salir victorioso en 2017 del reality que le dio el reconocimiento que hoy por hoy está tratando de consolidar.

De igual forma, este encuentro, pese a que generó tensiones por un momento, sirvió para que la artista también diera consejos válidos para el resto de los concursantes que están más que nunca dispuestos a ganar este espacio que les ofrece oportunidades en el competitivo mundo de la música.

Sin embargo, en las redes se generó un debate sobre ello: “Oiga pero feo eso de Maia preguntándole a Santrich, que ganó A Otro Nivel, que porqué Jessi Uribe, que quedó segundo, sí tenía una carrera profesional ahora. En otras palabras le faltó decirle “Tu ganaste y el que triunfo fue él” Maluquito”, expresó un internauta.