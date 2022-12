El look más horrendo que le han hecho a Marbelle en ‘La descarga’: aseguran que se parece a Merlina

La polémica siempre está presente en la vida de Marbelle, por eso no es de extrañar que recientemente haya sido de nuevo víctima del Bulliyng luego de que luciera un look muy desatinado y oscuro en el reciente capítulo de ‘La Descarga’, espacio en el que está como jurado.

En esta oportunidad, los duros señalamientos estuvieron orientados hacía lo poco profesional que se veía la irreverente cantante, pues para muchos, el maquillaje lucía muy descuidado, con acabados muy desordenados y que dejaban ver que ni ella atinó a reclamar una mejor preparación antes de salir en cámaras.

Incluso, acusaron a quienes forman parte de la producción de este espacio, pues aseguraron que no tuvieron la delicadeza de hacerla lucir bien y que quizás todo se realizó de forma muy apresurada y por eso se dieron los terribles resultados. También destacaron los internautas que los tonos utilizados para su rostro no le favorecían en nada.

Marbelle lució muy mal ante las cámaras

Unos labios pintados en azul y de forma irregular, así como delineados poco precisos, así como un peinado un tanto descuidado en las proporciones entre mechones lisos y trenzas, provocaron que la audiencia descalificara una vez más la imagen de Marbelle quien siempre ha dado de qué hablar por su apariencia, que a pesar de que ha cuidado muchos más, en esta oportunidad le generó miles de comentarios en contra.

“La visten y maquillan horroroso no parecen profesionales”, “Se ve más linda con poquito maquillaje y el pelo negro la hace ver de más años pero es hermosa”, “Uy no, no ofendan a Merlina así”, “Que critican si ella está conforme......”, “Eso le queda pequeño mejor Hulk”, fueron algunos de los señalamientos que generó su look tan poco profesional y que la hizo deslucir en todo momento.