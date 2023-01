La vez que Lokillo destrozó a una rapera que lo quería humillar

Una vez más Lokillo demostró que tiene argumentos de sobra para defender su profesión. Y es que ante las miles de opiniones que recibe en contra, éste no desaprovechó la oportunidad que tuvo al improvisar con Marithea para decir unas cuantas verdades.

Todo se dio como un posible debut del comediante quien estuvo en la primera jornada de los God Level All Stars 2vs2, en este evento el colombiano debía demostrtar sus habilidades en el freestyle y para sorpresa de muchos, no solo salió airoso, sino que logró opacar el talento de la rapera quien desde la primera estrofa lo quiso humillar al considerar que no tenía talento y que su vocación era siempre burlarse de los demás.

Lo reconozco, disfruté con Lokillo arreándole a Marithea xD Y encima le da a Sweet Pain de refilón, todo bien. #GodLevelAllStars #GodLevelubeat pic.twitter.com/OMW9LIUhQb — Miguel Martínez 🎗 (@Tito_Soy) April 9, 2022

Ante ello, éste no se quedó callado, la tildó de “odiosa” y le demostró que al igual que ella, él solo se dedica a trabajar para entretener y no a competir con nadie. Sin embargo, ante las constantes veces en las que se sintió amenazado por las duras críticas de la cantante, el humorista salió airoso y logró ganar este encuentro en el que la perdedora salió muy molesta.

Lokillo no se dejó humillar por una rapera

“¿Por qué no te largas de una vez?, que tú no aportas nada...Antes de que vinieras vendieron quince mil entradas que bueno que te está gritando la grada, porque ya sabemos qué pasa a puerta cerrada....Yo le gané y me puso a la gente en contra, me criticaron, me amenazaron, me dieron tortas, porque no te vas de una vez, tú aquí no aportas...”, fueron solo algunas de las directas que le lanzó Marithea a Lokillo en este primer encuentro en el que demostró que no estaba a gusto con su presencia por considerarla innecesaria.

😱 Lokillo hizo su debut en el freestyle internacional, la rompió toda y fue protagonista de uno de los momentos más épicos del #GolLevel 😱 https://t.co/HiCAfsyib4 — Bolavip Colombia (@BolavipCo) April 9, 2022

Incluso se le notaba el disgusto ante cada interpretación en la que una vez más golpeaba con palabras muy duras al comediante quien en todo momento mantuvo la compostura y logró ganar el encuentro musical que se revivió en las redes y causó una vez más reacciones en las redes sociales.

“El que se altere rapeando contra Lokillo pierde”, “Lokillo es un maestro de la improvisación..le gana a todos y sus rimas sin original y con mucha ocurrencias”, “Lokillo es el mejor le duela a quien le duela”, “Lokillo no insulta, sus barras son tan buenas que hacen enojar a los demás, de lo mejor del free”, expresaron los internautas.