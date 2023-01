La vuelta al mundo en 80 risas sigue causando reacciones: Lokillo imitó a Freddy Mercury y fue ‘un asco’

Hasta ahora el programa La vuelta al mundo en 80 risas solo ha causado comentarios negativos entre quienes consideran que humoristas como Lokillo no dan la talla.

Todo ello luego de que este personaje recorriera junto con Lina Tejeiro las calles de Londres y luego de estar en busca de regalos y recuerdos se toparan con cuadros en los que la imagen del cantante Freddy Mercury estuviera siempre latente. Esto hizo que el comediante se inspirara e imitara a esta estrella, pero de una manera muy negativa, pues no llegó ni acercarse a igualar su personalidad, pues solo causó molestias y hasta repudio entre quienes presenciaron este catalogado como “bochornoso” show.

Por eso, las redes sociales se colmaron de comentarios negativos e incluso hubo quienes catalogaron este episodio como “asqueroso”, pues más allá de no dar la talla, generó malestar entre los verdaderos fans del intérprete de ‘We are the Champions’ quienes aseguran que el colombiano no hizo nada gracioso para entretener al público.

La vuelta al mundo en 80 risas es criticada por culpa de Lokillo

“Acabo de prender el TV y estaba en Caracol. Presentando la Vuelta al Mundo en 80 risas. Lokillo disfrazado de Freddy Mercury e imitándolo en plenas calles de Londres. Con ese espectáculo tan atroz se salvó de que lo deportaran”, “No entiendo ese programa. Viajar por todo el mundo para hacer los mismos chistes bobos que hacen en Colombia!!! Se podrían ahorrar esa platica”, fueron dos de los argumentos que surgieron tras la transmisión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ en la que Lokillo no dio la talla.

Y este no ha sido el único comentario en contra de este show de humor, pues con Don Jediondo también se han presentado algunos duros señalamientos en contra, pues hay quienes aseguran que este personaje está cada vez más vulgar y no ofrece nada nuevo que pueda divertir al público.