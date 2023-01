CríticaTelevisiva Estrenos de Caracol y RCN 2023: ¿otro año de puros huesos y lo mismo de siempre?

Los estrenos de Caracol y RCN para este año no parecen ser promisorios, teniendo en cuenta todo lo que pasó en 2022. ¿Será otro año de producciones espantosas, donde las de calidad queden relegadas al horario de las brujas? Todo parece ser que sí.

Hay que tener en cuenta que aparte de los mismos realities de siempre de canto, cocina y de gente fit haciendo pruebas (fórmulas de diez años o más), en telenovelas la cosa fue más bien pobre. Esto, en el sentido de que remakes como ‘Hasta que la plata nos separe’ funcionan más en un público hispano en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica que en un país que tiene muy presente la excelente versión original, por ejemplo.

Y ni hablar, vaya, de arruinar las cosas que ya eran buenas. Como la segunda parte de Dejémonos de Vainas. ¿Qué necesidad de convertir un clásico de la colombianidad en un comercial de gaseosas del mediodía y un remedo de sitcom gringa? Y todo también para poner en los peores horarios excelentes productos como ‘La Reina de Indias’ y “Las Villamizar”.

Ahora: ni Café, la original, que es maravillosa en todo, pudo salvar esa miserable parrilla que RCN presentó el año pasado.

Todo parece indicar que 2023 no pinta bien. ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ está como para picarse los ojos. Pero, ¿será todo así para todo el año?

RCN: sus estrenos en 2023

No se ajusta lo que funciona, por lo que sí, qué original, hay otra versión de MasterChef Celebrity que tendrá a más de uno pegado al televisor. Pero no hay que decir nada en contra: el formato es bueno, la gente aprende y disfruta de la cocina y más si un famoso muestra su talento.

Ahora, lo problemático viene con ‘Survivor’: la isla de los famosos, donde todo el mundo verá sufrir a varios de ellos en una isla desierta. Nada que no se haya visto ya con la versión 2004 de ‘El desafío’, o en ese reality militar donde todos disfrutaron su padecimiento. Acá será más o menos lo mismo (esa es su promesa de valor) y Tatán Mejía presentará. Eso sí, ya hay varias bajas.

Y luego de todos los fiascos de ficción a excepción de la biopic de Leandro Díaz, prometen series como ‘Rigo’ la biopic de Rigoberto Urán, interpretado por Juan Pablo Urrego, quien ha actuado al lado de grandes de Hollywood como Tilda Swinton.

También vuelve ‘Don Armando’, el excelente actor Jorge Enrique Abello, como pareja protagónica de Paola Turbay, quien actuó en series como ‘True Blood’. En ‘Ana de Nadie’ son una pareja de años que se divorcia.

Y hay otra producción de drama, ‘Tía Alison’, protagonizada por ‘La Pajarita’ Juliette Pardau, que es como un remake de “Educando a Helen’, donde una mujer se hace cargo de sus sobrinos. Se ruega a todas las deidades universales que no sólo su talento sostenga el proyecto. Y estas han escuchado nuestras oraciones: se acaba esa espantosa secuela de ‘Dejémonos de vainas’ (por fin, por fin, por fin).

Y también ‘Duro contra el Muro’ y ‘Leandro Díaz’. Por otro lado, repetirán la espantosa secuela de ‘Betty’, ese engendro llamado ‘Ecomoda’.

Caracol: sus estrenos para 2023

También van a la segura, otro, sí, otro (para los que no gustan de ver a gente fit superando pruebas, ya no necesitarán valeriana para dormir), ‘Desafío: The Box’. Pero a la gente le gusta ver a esos titanes romperse el pellejo en imaginativas pruebas, así que es lo que hay.

Ahora, lo innovador viene con la serie del grupo femenino Ventino, con lo que se apuesta a una audiencia joven. Entendible, cuando los realities de canto y cosas como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ son más boomers que los boomers. Ojalá funcione y puedan conquistar un público que por las plataformas de streaming ni huele los canales nacionales.

Y por otro lado, ‘Romina poderosa’ tratará sobre una bicicrocista. Esa y ‘Los Briceño’ se espera que sean buenas y que si lo son, no terminen en un horario donde nadie las ve, para variar.

A su vez, Caracol es fuertísimo en Noticias. Es por eso que en año electoral vienen con toda. De resto, seguirán con su programación habitual.

Rogamos a las deidades universales por un 2023 donde haya una televisión colombiana que no nos haga sangrar más los ojos. Amén.