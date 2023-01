¿Novio o fiador?: ‘funan’ a Tiktoker colombiana por requisitos absurdos para encontrar novio

Tiktok es ahora la red social donde más momentos virales se pueden dar a conocer en el internet. Constantemente, los creadores de contenido de esta aplicación suelen salir con contenido que solo busca generar polémica y llamar la atención, y lo logran, pero se llevan sus insultos y burlas de paso.

Esto es lo que ha sucedido con una Tiktoker colombiana, que recientemente ha sido tendencia por las burlas que se ha llevado tras salir en la red social china a decir cuáles son sus ‘exigencias’ a la hora de estar románticamente con un hombre.

En el video, la joven afirma que, para ella, la pareja ideal debe tener el mismo estrato socioeconómico que ella, ganar más dinero que ella, estudios profesionales, y ‘exige’ que cumpla con las labores y quehaceres de lugar, pues en sus propias palabras ‘ella no sabe nada de eso’.

Además, entre otros de sus requerimientos que han sido catalogados como ‘absurdos’, pide que la pareja vaya a terapia, no solo individualmente, también debe hacer en pareja con ella. A raíz de esto, la han llegado a apodar ‘Computrabajo’.

En redes se hizo viral el video y ahora no bajan a la creadora de contenido de ser una ‘mantenida’

A nadie le ha gustado escuchar el ‘checklist’ que @salppicon2.0 tiene para aceptar citas amorosas, y por el contrario han decidido irse en su contra, pues afirman que todo esto ha denotado el clasismo con el que se refiere y la falta de empatía.

Por eso ahora en su video hay cientos de comentarios preguntándole a la tiktoker ‘si lo que ella quiere es una pareja estable o un fiador’, y le han dicho que se ‘baje de esa nube’; esto con comentarios como los siguientes:

“La vieja no sólo se contradice sino que es bastante machista y mediocre. Y sus exigencias incluso carecen de sentido”; “Si ella no sabe poner a lavar la ropa y no hacer mínimo una comida ella ya va perdiendo todas las exigencias porque eso es básico en la vida, y creo que va seguir soltera mucho tiempo.”, “Pero todo lo que es ser un adulto funcional, no lo hace, quiere es que le lleguen a mantequear, ¿porque trabaja y tiene apartamento?”, o también “quién esté con ella obviamente debe de aceptar ir a terapia porque que trauma tan gigante estar con una persona tan egoísta e individualista”, entre muchos más.

