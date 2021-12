TikToker se vuelve viral con impresionante parecido a protagonista de ‘Encanto’

El pasado 25 de noviembre se estrenó Encanto, una película animada producida por Walt Disney Pictures que fue inspirada en la cultura colombiana. Esta espectacular producción estuvo llena de colores, música, gastronomía e historia causando gran impacto y aceptación en el público.

La historia se centra en una familia llena de encanto: los Madrigal. Mirabel (la protagonista) es una de las nietas de la abuela Alma y es la única que no posee un don especial, sin embargo es la encargada de salvar el “milagro” que corre peligro.

Joven tiktoker impacta con gran parecido a Mirabel, de Encanto

Desde su estreno, mucho se ha hablado de Encanto a través de las redes sociales. Incluso, una joven se hizo viral en TikTok con un impresionante parecido a Mirabel. “Mis amigos no me dejan de decir que me parezco a Mirabel de Encanto… así que les daré el gusto de vestirme como ella”, escribió la usuaria @andreaedithe en la plataforma digital.

Más adelante, aparece con un atuendo parecido al de la caricatura impresionando a los internautas con el gran parecido entre ellas, incluso muchos aseguran que sería perfecta para una versión live action (imagen real) de esta producción.

“Se supone que te pondrías un disfraz, no que la sacarías de la película”, “te pareces demasiado”, “Disney, contrátala por favor”, “estoy completamente de acuerdo con tus amigos” y “saliste de Disney, dinos la verdad”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

5 detalles de Encanto que fueron más entendidos por los colombianos

1. La música

A través del curso de la película vemos algunas variedades musicales que forman parte histórica del mestizaje entre europeos, africanos e indígenas.

En Encanto vemos el acordeón, un instrumento de origen alemán que se adoptó en Colombia a través de un género musical caribeño, como es el vallenato. También se escucha la cumbia y la salsa, que si bien no son exclusivos del país, sí están muy arraigados.

2. La vestimenta

Cuando vemos las prendas que utiliza Mirabel se aprecia una combinación típica y colorida de Colombia, más específicamente en el departamento de Santander.

El personaje también lleva un bolso de elaboración wayuú, una tribu indígena que habita en la península de La Guajira, al norte de Colombia y con mucha conexión con Venezuela.

3. La gastronomía

Si bien Colombia y Venezuela siempre se han disputado la autoría de las arepas, en Encanto se nota la importancia que tiene este alimento, a base de harina de maíz, en la gastronomía colombiana.

En una escena se aprecia a Maribel disfrutando de una caliente arepa con queso. Pero también vemos los buñuelos, un rico aperitivo típico de la Navidad.

4. Biodiversidad

El hogar de los Madrigal, la familia protagonista, le vemos rodeado de unas palmas de cera, que representan el árbol nacional de Colombia. Los cafetales y otra variedad de flores también demuestran la exótica vegetación amazónica que existe en el país sudamericano.

Y sin olvidar los animales silvestres que rodean la casa del pequeño Antonio: tucanes, tapires, coatíes, chigüiros y hasta un jaguar, que es uno de los felinos más feroces del continente, junto con los leones y tigres.

5. El desplazamiento de las familias

Es quizás uno de los detalles más difíciles de captar, ya que provienen de una connotación histórica. Como lo cuenta la historia, la familia Madrigal se ve forzada a abandonar su pueblo a raíz de la violencia que hay en él.

Desde Encanto, estas escenas muestran la realidad de miles de familias colombianas, que tristemente se han visto obligadas a dejar sus hogares por conflictos entre guerrillas, paramilitares y bandas de narcotraficantes, una situación que tiene más de 60 años.