“Llegó por las migajas”: burlas a Jorge Celedón por ‘sapo’ de comprar un celular a víctima de Bad Bunny

Jorge Celedón se metió en medio de la controversia que ha generado lo que hizo Bad Bunny con una fanática hace algunos días: no le permitió grabarlo y le lanzó su celular a un rio que tenía a su lado.

Han sido incontables las celebridades que se manifestaron en rechazo al trato que el reggaetonero tuvo con su seguidora, y uno de estos fue el cantante vallenato justamente, y a traves de su cuenta de Twitter les pidió ayuda a los cibernautas, y así poder dar con el paradero de la joven afectada.

Pero en Twitter, esto no pareció un gesto amigable a los ojos de sus usuarios, y en vez de apoyarlo y salir en búsqueda de la identidad de la mujer, se han ido en contra del cantante y ahora no lo bajan de ser un ‘aprovechado que solo está llamando la atención’.

De seguro, ya pagó su deuda de 3 billones de pesos colombianos y eso... https://t.co/3fUfPtdMlt pic.twitter.com/MwTQXNDp8q — Mikey Pensando🇵🇷 (@pensandopr) January 5, 2023

Le dan palo a Jorge Celedón en redes por meterse en el drama del celular y Bad Bunny

“No mi padre esa carrera no la levanta ni el CTI, pero buen intento”, “Yo soy la chica, Jorge. Te estoy escribiendo de un celular que me alquilo un vecino por 10 dólares. Era un iPhone 14 pro max de 256gb, color púrpura. Si pudiera ser el mismo me haría muy feliz. Y si pudieras prestarme los 10 dólares también.”, “Pero no que usted estaba más quebrado que bulto de canela?”, entre muchas más, han sido las burlas que ha recibido Celedón.

No mijo, mas bien ayude acá pic.twitter.com/mKu1mCSsru — Maria Alejandra Checa (@marrescatadogs) January 5, 2023

Daddy Yankee si se toma fotos con sus fans, mientras Bad Bunny los maltrata

“Daddy Yankee no tiene punto de comparación señores, él sí es un artista”, “Él no es un gamín como Bad Bunny”, “Perdooónnnn… Es que estamos hablando del BIG, BIG BOSSS!!!! El mejor de todos los tiempos”, “Ser un caballero no es cuestión de cultura, sino de educación”, “A ver si el tal Bad Bunny mira ese vídeo y aprende un poco de sencillez y humildad”, fueron las reacciones que generó el video de Daddy Yankee en el que se aprecia cómo complace a sus fans para tomarse una foto con él.

Sin embargo, hay quienes ya ven venir una “guerra” o rivalidad entre ambos exponentes quienes pese a ser muy diferentes, manejan el mismo género y también mueven grandes masas de personas que admiran su carrera, así como sus éxitos, solo queda esperar que dice el intérprete de ‘Ojitos lindos’ sobre su colega que dejó ver su humildad y educación.