“Él no es un gamín como Bad Bunny”: aplauden que Daddy Yankee sí se toma fotos con sus fans Fotos: @daddyyankee / @badbunnypr

Pese a que Daddy Yankee y Bad Bunny forman parte del mismo género urbano, ambos manejan un concepto musical y de valores, así como educación que los diferencia enormemente.

Este debate se generó luego del incidente que protagonizó el “Conejo malo” con una de sus fans a quien le lanzó el celular al Mar porque le molestaba que lo grabara. Esto colmó la paciencia de todos, pero para no ser encasillado con la etiqueta de los “mala conducta del gremio”, el intérprete de ‘Gasolina’ salió al paso para dar cátedra de humidad y caballerosidad, pues éste además de acercarse a una de sus admiradoras que quería una foto con él, no dudó en tomar su teléfono, hacerse una selfie y entregarlo de vuelta en sus manos.

Con ello, no solo dejó claro que sí sabe manejar el precio de la fama, sino que también disfruta la interacción con quienes lo han apoyado en su carrera y sobre todo que lo han respetado al igual que él lo ha hecho con ellos en todo momento, es decir, que él quiso demostrar que sí se puede ser amable y cordial con cada uno de ellos.

Daddy Yankee si se toma fotos con sus fans, mientras Bad Bunny los maltrata

“Daddy Yankee no tiene punto de comparación señores, él sí es un artista”, “Él no es un gamín como Bad Bunny”, “Perdooónnnn… Es que estamos hablando del BIG, BIG BOSSS!!!! El mejor de todos los tiempos”, “Ser un caballero no es cuestión de cultura, sino de educación”, “A ver si el tal Bad Bunny mira ese vídeo y aprende un poco de sencillez y humildad”, fueron las reacciones que generó el video de Daddy Yankee en el que se aprecia cómo complace a sus fans para tomarse una foto con él.

Sin embargo, hay quienes ya ven venir una “guerra” o rivalidad entre ambos exponentes quienes pese a ser muy diferentes, manejan el mismo género y también mueven grandes masas de personas que admiran su carrera, así como sus éxitos, solo queda esperar que dice el intérprete de ‘Ojitos lindos’ sobre su colega que dejó ver su humildad y educación.