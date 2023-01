Ahora todos quieren regalarle un celular a la fan que maltrató Bad Bunny: Jorge Celedón se ofreció

Desde que Bad Bunny le lanzó el celular a una de las fans que se acercó para grabarlo, más de un artista o personalidad se ha solidarizado con esta chica a quien ahora todos están buscando y quieren conocer. Por eso, no es de extrañar que Jorge Celedón esté interesado en ella.

Y es que el cantante vallenato hizo uso de sus redes para solicitar ayuda a sus miles de seguidores para iniciar la búsqueda de esta chica que se vio afectada por la reacción inesperada del llamado “Conejo malo”, éste no dudó en expresar que más allá de conocerla, está dispuesta a regalarle un nuevo dispositivo y por eso pidió apoyo para que conseguirla sea mucho más amigable y fácil para lograr su objetivo de resarcir el daño que hizo el exponente urbano.

Esto emocionó a más de uno, pues denota la sencillez de esta estrella colombiana, pero al mismo tiempo hay quienes se han aprovechado de esta situación para hacer burlas y expresar de mil maneras chistosas de que ellos también necesitan un nuevo teléfono, ya que deben renovarlo para el año nuevo.

Jorge Celedón le quiere regalar un celular a la fan maltratada por Bad Bunny

“Fui yo pero quiero el iPhone 14 que gracias”, “Con este gesto Jorge Celedón quiere dar un GRAN mensaje. En si no es el celular”, “Yo no fui pero quiero que me lo regales, gracias”, “Soy yo pero ya no quiero el celular prefiero una lipo gracias”, “Jorge a mi se me cayó el teléfono en un balde de agua, también necesito uno”, fueron algunos de los comentarios que generó el mensaje publicado por Jorge Celedón en sus redes tras el incidente que protagonizó Bad Bunny con una fan.

“Ayúdenme a encontrar a la chica que #BadBunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo...”, ese fue el llamado que hizo el artista vallenato en sus redes y que desencadenó miles de opiniones entre quienes ya no entienden que hay detrás de todo este movimiento que creó el intérprete de ‘Titi me preguntó' y que hay causado revuelo en el ámbito mundial.