El momento en el que Jorge Celedón hizo llorar a Paola Jara durante su boda

El sábado 14 de mayo por fin se llevó a cabo unos de los matrimonios mas esperados, no solo por los seguidores de quienes se comprometieron sino por toda la farándula nacional: la boda de Paola Jara con Jessi Uribe. La union matrimonial tuvo lugar en Llanogrande, Antioquia.

Y, aunque pocos detalles se sabían acerca de la ceremonia, la pareja de artistas fue dejando pistas por medio de sus redes sociales, mostrando como se desarrollaría este gran día.

También, por este mismo medio, la pareja compartió momentos sobre como se llevó a cabo la ceremonia, tales como la entrada de la novia al recinto, y de hecho, esta fue uno de los momentos que mas se comentó en redes, ya que Paola lo hizo mientras cantaba la canción ‘Hay Amores’, un clásico de Shakira.

Asimismo, la intérprete de ‘Mala Mujer’ le compartió a sus fans, varios videos donde se puede ver como uno de sus invitados mas importantes a este evento, Jorge Celedón, le hizo un sentido homenaje mientras cantaba en el escenario, lo cual conmovió a la recién casada.

Cuando el interprete vallenato cantó ‘Invierno pasado’ en dicho material audiovisual se puede ver como Paola se encuentra agachada y llorando. Su esposo, Jessi Uribe, también se vio bastante conmovido.

“Si ven no les miento, me los tomé todos y como cosa rara me dio por chillar (risas) y esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, escribió la cantante de música popular en el pie de la publicación.

Paola Jara lloro en su matrimonio con Invierno pasado al lado de Jorge Celedon pic.twitter.com/DsGJAq6hHt — Maleja Torres (@Kamitorrs) May 16, 2022

Por medio de otras grabaciones que los invitados han publicado sobre la boda y la recepción de este evento, mas detalles de lo vivido dentro de la ceremonia, van saliendo a la luz, como la decoración para el evento, el lugar donde se realizó la recepción y la fiesta y también el emotivo discurso que su esposo le dedicó:

”Estoy muy feliz, yo y mi esposa, que chimba se escucha (…) la verdad estoy muy feliz porque todos los que están aquí son personas especiales la familia de Pao, mi familia (…) a partir de hoy hacen parte de nuestra familia” dijo el intérprete de ‘Dulce pecado”, fueron algunas de las palabras que dio Jessie Uribe en su discurso.

Este es el video con algunos de los momentos de la boda de Jessi Uribe y Paola Jara: