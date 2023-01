“Su vocabulario deja mucho que decir”: critican mensaje de inicio de año que publicó Jessi Uribe

A pesar de que el 2022 fue uno de los años más exitosos para Jessi Uribe, al parecer este guarda un resentimiento que no pudo dejar pasar por alto en su mensaje con el que da inicio y agradece la llegada de un nuevo ciclo.

Y es que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ se sumó a la amplia lista de artistas y personalidades que no dejaron pasar la oportunidad para agradecer todo lo bueno que pasó y que les permitió seguir adelante incluso, ante varios tropiezos, pero éste tampoco obvió a quienes le hicieron pasar los más amargos momentos en su vida personal y profesional, tanto que les dedicó unas palabras que para muchos resultaron de muy mal gusto, sobre todo, porque ante este tipo de manifestaciones debe prevalecer el buen vocabulario, pero sobre todo, las mejores energías para seguir adelante con buen pie.

Es así como, una vez más el esposo de Paola Jara se ganó los más contundentes comentarios en rechazo a su dedicatoria, sobre todo para los haters y para quienes se dedicaron a criticar o hasta cuestionar su talento, así como su matrimonio que aún sigue dando de qué hablar, pues se mantiene el rumor de que este artista no la está pasando muy bien con su actual mujer.

Jessi Uribe se expresó sin medir las consecuencias

“Gracias a Dios primero por no soltarme de su mano en cada paso que di , por cuidar de la salud de mis seres queridos que es lo más importante. Gracias a todos ustedes por ayudarme a crear tantos recuerdos hermosos este 2022 amo a los que aman mi música, gracias por tanto. Aahhhhh y se me olvidaba, gracias a todos los que durante todo el año me trataron tan mal y me hicieron los peores comentarios, no saben lo fuerte que me hacen. Sigan siendo igual de hptas este año para tener más razones para callarles la boca, Feliz año”. Este fue el inesperado mensaje de inicio del 2023 que publicó Jessi Uribe en sus redes.

De inmediato, las reacciones y opiniones de sus seguidores no se hicieron esperar: “Comentarios normales de un total y auténtico guiso o también llamado manteco”, “Su vocabulario deja mucho que decir”, “Mucho bobito, Jessi debes aprender a madurar”. Con esto quedó claro que la polémica seguirá reinando en lo que será el nuevo año.