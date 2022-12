Para la ex del comediante Hassam no toda batalla está perdida, por eso una vez más ella alzó su voz a través de las redes y dejó ver que está más dolida que nunca desde que su ex y sus hijas le han dado la espalda.

Y es que Tatiana Orozco no supera que en estas fechas decembrinas se haya quedado sola, pues desde que la mayoría la ha rechazado, la empresaria de Keratinas se ampara en la polémica para una vez más dejar claro que no estaba del todo bien, a pesar de que quiere demostrar que el humorista está aún detrás de ella o que siente algo por quien es la madre de sus pequeñas.

A través de las redes sociales, esta irreverente mujer le “regaló” a sus usuarios una nueva razón para desprestigiarla o hasta atacarla, pues cuando menos se esperaba la colombiana publicó un tuit que expresaba lo siguiente: “Esos manes que suben fotos con la novia y los perros, dizque ‘Navidad con mi familia’ y días antes Tata quiero verte será que en algún momento podemos vernos? ojala se mueran todos esos mal...s ¡pobre nena!”. Con esto se armó el fuerte debate.

Ex de Hassam es nuevamente criticada en redes

Y aunque la publicación durante mucho tiempo en su cuenta de Twitter, luego desapareció y esto generó más inquietudes entre quienes lograron verlo y sacar conclusiones sobre la actitud de la ex de Hassam, Tatiana Orozco quien no ha descansado en su intención de mal poner a su ex y querer demostrar que éste la sigue buscando y está engañando a su actual pareja.

¡Sigue dolida!: ex de Hassam vuelve a mostrar su resentimiento en las redes Foto: Captura de pantalla

Pero, la empresaria no se quedó tranquila, pues luego de la publicación que fue eliminada, solo se dedicó a lanzar indirectas al comediante. “Hay gente que se enamora recibiendo una devuelta, yo no, no idealizo, no me ilusiono y ya no creo. Pero cuando alguien me gusta es con toda. De navidad voy a pedir un amor real. Que me haga poder despertar todo eso muerto en mi corazón” y esto solo causó más malestar y repudio hacía ella.