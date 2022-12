Aseguran que Shakira “solo conserva las raíces del pelo”, por publicar mensaje navideño en inglés

Si por algo han criticado a Shakira es porque ella siempre adapta su lenguaje de acuerdo a la etapa de vida que esté viviendo, pues no es difícil recordar cómo una vez que se conoció que ella era la novia de Piqué y que se mudaría a España, su acento cambió, atrás quedó su dialecto colombiano para sonar como toda una oriunda del país vasco.

Esto le generó muchas críticas, tanto que en sus entrevistas y demás apariciones en público, la mayoría le recordaba sus orígenes y el por qué no debía olvidarse de la tierra que la vio nacer y en la que logró sus primeros éxitos profesionales. Por eso, no es de extrañar que ante la nueva etapa que está por llegar a su vida, en la que le tocará mudarse a Miami que la barranquillera ya esté “calentando motores” con su lenguaje, ya que su publicación de Navidad para sus fans lo hizo en inglés.

Con esto, causó malestar de nuevo entre algunos haters quienes reiteraron que la intérprete de ‘Monotonía’ no debe dejar de usar el español, pues ella una de las máximas representantes latinas que hay y por ende debe mantener su esencia vaya a donde vaya.

Shakira es criticada por no escribir en español su mensaje de Navidad

“Thanks for all the love and support you gave me and my kids during this year. I wish you a sweet holiday. Here’s to a 2023 that’s filled with peace and hope”, fue lo que escribió Shakira en sus redes sociales en la víspera de Navidad. Y aunque para muchos este mensaje que al español se traduce: “Gracias por todo el amor y el apoyo que nos distes a mí y a mis hijos durante este año. Les deseo unas dulces vacaciones. Por un 2023 lleno de paz y esperanza”; éste causó revuelo y hasta rechazo por no haber sido escrito en español, su lengua natural.

“Pero tú hablas español!!!! Qué fue mana????”, “No te da vergüenza escribir los mensajes en inglés. Tu lengua natal te parece poco? Esta mina sólo conserva las raíces del pelo”, “Si lo escribe en español, será en el de España”, fueron algunos de los contundentes comentarios que le hicieron algunos fans quienes no estuvieron de acuerdo en que su publicación navideña fuera en otro idioma que no es el de ella.