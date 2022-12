Presentadora asegura que Carolina Cruz tiene novio y que está muy ilusionada

Para sorpresa de muchos Carolina Cruz ya estaría más que dispuesta a olvidar a Lincoln Palomeque y esto es algo que sus seguidores agradecen, pues ya la consideraban aburrida y cansona con este tema, pues en sus redes solo se ha encargado de enviar indirectas y expresar lo mal que la pasó con el padre de sus hijos.

Esta impactante revelación la hizo la presentadora y modelo a Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’ en el que se abordan aspectos muy personales y hasta íntimos de cada invitado, por lo que era la oportunidad perfecta para que ella pudiera confesarle a todos qué es lo que esta pasando con su corazón.

Y es así cómo a través del micro promocional, la colombiana dejó ver su lado más pícaro, pues dejó ver que ahora más que nunca está muy activa en su vida sexual, lo que se traduce en que ya tiene una pareja, pero que aún no se siente preparada para mostrarlo al mundo.

Carolina Cruz está feliz con su nueva pareja

“¿Cuánto hace que no haces el amor?”, fue la pregunta clave que le hiciera la presentadora a Carolina Cruz, pero lo que nadie imaginó es que ella revelara que hace poco. Esto no solo dejó boquiabierta a Eva Rey, sino también a los seguidores de la presentadora de ‘Día a Día’, pues nadie habría imaginado que tras las constantes indirectas y confesiones que se presumen son para Lincoln Palomeque, ella podría tener ya alguien en su vida.

Pero ella también fue muy clara al referir que, por ahora, no quiere revelar la identidad de su nueva pareja, pues se siente más feliz que nunca, pese a que aún no lo ha vinculado con su entorno y muchos menos con sus hijos. Ante esto se generaron miles de reacciones de parte de sus fans quienes en parte se alegraron, porque asumen que ya no habrán más indirectas en las redes para su ex.