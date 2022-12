Otra avalancha para Piqué: piden a Canelo Álvarez que lo castigue por menospreciar a los mexicanos

Cuando se creía que la vida de Piqué tomaría un rumbo más calmado, surge de nuevo la polémica tras cada una de sus acciones y hasta declaraciones que dejan mucho que desear, no en vano se ha ganado aún más el rechazo y odio mundial.

Y es que recientemente el español comentó en una entrevista que no entendía cómo la selección mexicana habría formado parte de Qatar 2022 si a su criterio, era uno de los peores equipos que existían. Esto molestó a quienes consideraron este comentario como una falta de respeto, sobre todo porque España no logró avanzar a los cuartos de final, ya que fueron eliminados por Marruecos.

Las fuertes declaraciones las ofreció el ex de Shakira al influencer Ibai Llanos, con quien siempre se muestra más amigable y demasiado sincero, sin saber que esto le estaba ocasionando más problemas a su imagen que ha estado tan deteriorada desde que se conoció el motivo de su separación con la famosa cantante.

Piqué la volvió a “embarrar”

“Una pregunta, ¿En México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial’', eso fue lo que expresó Piqué durante la entrevista que se viralizó sobre todo por el tono de burla con el que contestó y que ofendió a más de uno.

La molestia fue tal que la mayoría de los internautas en redes etiquetaron a Canelo Álvarez para que se encargue de desprestigiar aún más a este exdefensa del Barcelona quien está queriendo opacar el profesionalismo de la selección mexicana. Y todo ello, debido a que el boxeador no dudó en alzar su voz en contra de Messi quien fue acusado por él cuando a su criterio, lo vio pateando la camiseta de México luego del partido en el que fueron eliminados del Mundial.

“El Canelo te la va a partir toda”, “Ten mucho cuidado Piqué, Canelo no te va a perdonar”, expresaron en redes.