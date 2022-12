Por eso rompió con Piqué: Shakira quería seguir con sus costosas excentricidades

Las acciones o toma de decisiones de Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar, sobre todo, cuando en ellas hay dinero de por medio.

Y es que recientemente se conoció que el convivir con una estrella de la música como la colombiana no resulta muy rentable, ya que se conoció recientemente cuánto invierte ella en el sistema de seguridad de su teléfono celular con la finalidad de garantizar su privacidad y que ésta no sea víctima de haters o poderosos y hasta maliciosos hackers.

Con ello queda claro que la barranquillera no solo no se limita en gastos por su estabilidad emocional, sino que también está acostumbrada a un estilo de vida que al parecer el exfutbolista del Barcelona ya no estaba dispuesto a seguir costeando por considerarlo “innecesario”. Esto demuestra una vez más que Shakira tuvo razones de sobra para separarse de él, ya que no estaba dispuesto a seguir complaciendo sus “excentricidades.

Shakira dejó a Piqué porque ya no la complacía en sus lujos y seguridad

Según se reveló en el portal El Nacional de Cataluña, Shakira no ha dejado de pagar por uno de los servicios móviles que considera necesario para mantener su privacidad. “Los 40 mil euros que no son más que un añadido para garantizar su seguridad y privacidad. Su dispositivo cuenta con un sistema de resguardo de sus comunicaciones privadas. Por ello, paga un sistema de seguridad muy avanzado que la protege de los hackers y de infiltrados externos”. Esto fue lo que reseño este diario dejando claro que la cantante es toda una diva y como tal no puede dejar de contar con sus lujos.

Incluso, se conoció que este sistema de seguridad por el que paga la cantante es el mismo que usan reconocidos políticos y miembros de la Casa Real de España, por lo que no es de extrañar que ante los constantes fracasos de Piqué, la intérprete de ‘Monotonía’ decidió alejarse de él, pues éste ya no la complacía en todos los aspectos para mantener su imagen de estrella de la música que ha roto todos los esquemas y es amada en el mundo entero.