“Ojalà la ataquen”: Le desean lo peor a policía culpable de traficar menores en Cartagena

Durante la mañana del 20 de diciembre, la Policía de Cartagena confirmó la captura de una patrullera a quien se le encontró culpable del delito de trata de personas, más específicamente, trata de menores. La patrullera además hacia parte de la Policía de Arauca y fue capturada en uno de los municipios de ese departamento.

“Aquí también se le suma la captura de una mujer de 27 maños de edad que fungía como agente corruptora al interior de la institución; miembro activo de la Policía Nacional, que en este momento la tenemos capturada puesta a disposición de las autoridades competentes”, afirmó el coronel Wilson Javier Parada González, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

A la exfuncionaria, Daniela Echeverry, se le encontró culpable de tratar y traficar menores de edad en lugares concurridos como las Islas dl Rosario y Barú, ya que trabajó inicialmente en Cartagena, en la Seccional de Protección y Servicios Especializados, exactamente en la Policía de Infancia y Adolescencia, pero cuando fue capturada ya había sido trasladada a otro departamento.

“Como lo indiqué era agente corruptor, ella lo que hacía era inducir a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución y no solo al interior de la institución, sino externamente”, sostuvo el comandante.

Una policía activa CAPTURADA por trata de personas en Cartagena 💔 ¿Qué es esto? Aprovechó que estaba en infancia y adolescencia para prostituir y traficar jovencitas en Barú e Islas del Rosario… pic.twitter.com/6aktSnFx18 — Stephanie Valencia (@stephanie_valen) December 20, 2022

La opinión pública, aparte de pedir justicia contra las menores, le ha deseado las peores cosas a la ex patrullera

Es más que entendible la ira que se pueda llegar a sentir al respecto, pues no es posible que una mujer sea parte de un problema que agrede a su propio genero, y mucho peor, que se atreva a meterse con menores de edad. La opinión pública está en todo el derecho de exigir un castigo ejemplar y pagar por sus delitos, pero hay gente que se ha despachado de manera brutal en su contra, pidiendo incluso que ‘la violen’ en la carcel.

“Que la encierren y no vuelva a ver la luz del sol el resto de su vida. No tiene nombre la barbarie que ha hecho esta señora”, “En Cartagena? Donde los policías se hacen los ciegos cuando pasa un puto gringo cogido de la mano de una “prostituta” de 15 años por la Torre del Reloj!? Y dónde eso pasa hace más de 15 años?? Estoy en shock.”, “Y cuándo destapan esa olla podrida que tienen en la policía donde un sin fin de patrulleras son mozas de sargentos y coroneles para lograr cargos y delinquir? O del acoso laboral a las que no acceden a los ofrecimientos de esas vacas sagradas de esa podrida institución?”, o también “Esta buena, yo opino que la violen entre varios manes para que sepa lo que se siente. Perra asquerosa esa”, siendo este ultimo de los mas violentos.

La policía siendo un organismo asqueroso, que novedad. https://t.co/UaoTTPbPCc — Jordan Florez (@AtselRous) December 21, 2022

Que cochinada de institución es la policía 🤮🤮🤮🤮 https://t.co/IYO0S4GUEn — Rappert Mc (@RappertMc) December 21, 2022