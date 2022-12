“El sapo atrás siempre”: aseguran que el Kun Agüero estaba muy pendiente de Antonella Roccuzzo

Una gran cantidad de memes y chistes surgieron tras la imagen en la que aparece Antonella Roccuzzo, esposa de Messi alzando la copa tras el triunfo en Qatar 2022 de Argentina, pues detrás siempre está el rostro de Kun Agüero a quien parece no haberle gustado esta acción.

Y es que en el mundo deportivo mucho se ha comentado sobre la fijación o buena relación que hay entre este exfutbolista el delantero de la albiceleste, por eso, no es de extrañar que éste estuviera presente en un día tan importante para la selección Argentina y sobre todo acompañando a su gran amigo y a su esposa a quien no le quitó los ojos de encima, pues ella se tomó la atribución de no solo alzar el gran trofeo mundial, sino también de besarlo, acción que le valió varias criticas.

Pero, en la imagen en la que ella sale admirando este gran logro, se puede apreciar al deportista mirando con preocupación esta acción, pues hasta donde se conoce quien no sea jugador o campeón, no está en la posibilidad de tener acceso o tan siquiera tocar este reconocimiento, por lo que llegó hasta a recibir el calificativo de “sapo”, porque ya se ha rumorado que pudieran existir sanciones sobre esta acción de la esposa del astro del deporte.

Kun Agüero habría señalado a Antonella Roccuzzo por infringir en las reglas

“No era que nadie podía tocar la copa que no fuera campeón”, “Cuidado Kun es la la esposa del pana”, “Kun , no te pases de vivo , con la reina no”, “Qué haces Kun ojo que es la esposa de tu amigo”, “El sapo atrás siempre, es demasiado celoso con Messi, más que su esposa”, “El Kun como que ahora es guardaespaldas de Antonella”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la imagen en la que Antonella Roccuzzo posa con la Copa del Mundo y atrás aparece el rostro molesto del Kun Agüero.

Con ello se inició el debate de que podrían haber sanciones en contra de la esposa del número 10, pues ella no está autorizada para levantar este trofeo, ya que las reglas han sido claras que solo deben tener acceso a ella quienes hayan sido campeones, solo queda esperar si realmente el exdeportista se fue de “sapo” para que la mujer más admirada sea sancionada por su acción que generó tantas reacciones en las redes.