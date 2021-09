El gesto con el que Antonela Roccuzzo demostró que no tiene ninguna rivalidad con Shakira

Shakira y Antonela Roccuzzo han sido enemistadas en más de una oportunidad, a pesar de que ninguna se ha realizado algún desplante.

Los seguidores de ambas aseguran que se debe a la amistad que la esposa de Lionel Messi mantiene con Nuria Tomás, ex de Gerard Pique, pareja de la cantante.

A pesar de los rumores, la argentina ha tenido un gesto con la colombiana en una de sus últimas publicaciones, demostrando que no existe ningún tipo de molestias entre ambas.

Shakira se ha encargado de mostrar parte de su vida y su familia en las plataformas digitales con sus más de 70 millones de seguidores.

Recientemente, la intérprete compartió una fotografía familiar junto a su madre y su padre, por el cumpleaños de su progenitor.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, escribió la latina.