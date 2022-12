Si alguien se ha disfrutado su estadía en Qatar 2022 ha sido Lincoln Palomeque, pues el actor no ha dudado en mostrar lo bien que lo ha recibido este mágico lugar en el que además pudo ver en vivo la final en la que Argentina se coronó como campeona mundial.

Por eso, más de uno de sus seguidores no dudó en estar atento a esta visita que concluyó con la revelación impactante de parte del actor quien a su criterio quedó enamorado de una mujer que captó toda su atención durante el partido final en el que las emociones estuvieron a flor de piel.

Y esta mujer no es más que una señora de avanzada edad que se encontraba entre el público y que no paró de aplaudir a la albiceleste y sobre todo en demostrar con mucha emotividad su alegría por este notable triunfo que la mayoría esperaba o deseaba. Por eso, él no dudó en hacer una captura de esta mujer que, en medio de la multitud le hizo recordar a su madre.

La mujer que enamoró a Lincoln Palomeque le hizo recordar a su madre

“Esto es lindo. Ufff, fue como ver a mi mamá. Qué belleza”, expresó Lincoln Palomeque en su cuenta de Instagram en la que dejó ver la imagen de esta señora que estaba inmersa en las emociones que se estaban viviendo tras el triunfo de Argentina en Qatar 2022. Con ello, dejó ver su lado más sensible y hasta demostró que de una u otra forma tiene su corazón y que no es tan “cruel” como lo ha expresado su ex Carolina Cruz.

La mujer que enamoró a Lincoln Palomeque en Qatar 2022 y nada tiene que ver con Carolina Cruz Foto: Captura de pantalla @lincpal

Incluso, él recibió miles de halagos tras esta publicación que se hizo viral y que además permitió ganarse varios likes, ya que muchos se sintieron identificados con esta imagen que hablaba por sí sola y con la que además despejó las dudas sobre un nuevo romance, ese que le han inventado desde que llegó al estado soberano árabe.