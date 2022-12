Los terminó de preocupar: el estado de salud de Greeicy empeora

La cantante Greeicy ha llevado unas semanas sumamente apretadas gracias a la gira musical en la que se encuentra en estos momentos. Esto le ha conllevado varios problemas de salud que no ha podido ocultar y ahora sus fans se encuentran preocupados.

Durante sus viajes por Centroamérica la vallecaucana junto a su esposo Mike Bahía, la cantante ha revelado a traves de sus redes sociales que no ha estado bien de salud e incluso se ha tenido que someter a nebulizaciones para continuar con sus compromisos.

El pasado miércoles 14 de diciembre, por medio de sus historias de Instagram ella subió videos mostrando que se encontraba usando una máscara de oxígeno. Sin dar mucha información al respecto, en la historia escribió: “Mañana y pasado, nos vemos porque nos vemos”.

La preocupación por parte de sus fans no se hizo esperar, y su mal estado de salud fue más allá cuando ella dio explicaciones de porque se encontraba usando mascarilla de oxígeno: “Mientras Mike cantaba, yo estaba con nebulizaciones, con oxígeno, pero entregando siempre lo mejor y, en la medida de lo posible, lo mejor pueda en ese momento”.

Y las cosas fueron de mal en peor para la colombiana

Antes de dar su última presentación de su gira, Greeicy les envió el siguiente mensaje a sus seguidores, lo que los dejó bastante alarmados:

“Hoy se termina mi año laboral y ha sido maravilloso. Un reto muy grande terminar mis últimos shows con mis pulmones afectados y eso ha hecho que sea difícil, pero sé que cuento con ustedes… Y ustedes han sido mi voz cuando no ha estado en su 100%…”.

Sumándole a esto, la cantante conto también que en un momento se quedó sin voz y sufrió de varios ataques de tos antes de uno de los conciertos:

“Último día, último show del año… La gente sabe que estoy… siempre que nos maquillamos, ponemos música y yo intento ir cantando para ir calentando la voz ¿Me salió alguna frase? (Nada) y cada vez que intentaba cantar y no salía nada, nos mirábamos y… mal. El caso es que la logramos, yo supuse que no iba a lograrlo, estaba muy mal y, de hecho, hoy me siento así. Pero, nada…”.

La cantante además es consciente de que debe tomarse un descanso y mejorarse antes de seguir con los compromisos que tenga pactados.

“Ya me di cuenta, yo ya lo sé, que si mi voz falla, ustedes me van a apoyar. Así que si me ven como (sonido de ahogo), me ayudan. Porque es el último show del año y voy a hacerlo, así sea cantar todas las canciones a punta de tos. Como sea, lo vamos a hacer. No es lo que quisiera, quisiera estar en mi 100%, pero está fallando mi instrumento laboral. Ustedes se merecen lo mejor y les prometemos que en actitud, lo mejor, así mi voz no esté como debería estar…”.