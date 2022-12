Este es el único hombre del que habla Laura Acuña y no es su esposo: “He sufrido mucho por él”

A pesar de que Laura Acuña siempre se ha mostrado muy reservada con su vida personal, en la nueva edición navideña de una reconocida revista confesó quién es el hombre que realmente la ha hecho sufrir durante muchos años.

Y éste no es otro que su padre Germán Acuña con quien durante años ha tenido que lidiar con la terrible enfermedad que lo aqueja como lo es la diabetes, pero se agravó una vez que presentó una complicación en sus riñones que lo obligaron a someterse a otro tipo de estudios en los que le hallaron un cáncer que a criterio de los especialistas estaba “encapsulado” y por eso, la presentadora dedicó una especial atención para su recuperación.

“Mi papá tuvo unos temas de salud algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía de riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura que como familia nos tocó afrontar”, expresó Acuña en la entrevista que le hiciera para la edición especial y en la que en todo momento ignoró o no mencionó a su esposo Rodrigo Kling.

Laura Acuña sufrió por la salud de su padre

Con estas declaraciones Laura Acuña dejó ver su lado más sensible e incluso el que muchos desconocían, pues ella siempre ha creado una barrera para impedir que hagan fuertes comentarios o señalamientos sobre su esposo quien ha sido acusado fuertemente de lavado de activos, pero que de una u otra forman la han empañado a ella también.

Por eso, también ha sido criticada, pues para muchos ella debe dar la cara por su familia y no esconderse ella ni mucho menos obviar a su esposo que ha sido muy respetado en el sector empresarial y del que la mayoría está muy pendiente de lo que estaría pasando con él. Sin embargo, para esta oportunidad, la colombiana decidió ignorar al padre de sus hijos y revelar más detalles de su padre quien ha sido también un apoyo fundamental en su vida personal y profesional y con quien ha pasado duros momentos, pero de los que han salido airosos.

“Mi padre afrontó muy bien todo, pero obviamente no fue sencillo, ha sido deportista, no fuma, no toma, son 50 años de hacer ejercicio, de comer bien, etc. Sin embargo, son situaciones que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad posible con las personas que quieres, porque la vida te puede cambiar de un minuto a otro”, añadió la presentadora.